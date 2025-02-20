Alkollü Sürücüler Trafik Kazalarına Sebep Oldu

Ağıllar’da Elektrik Direğine Çarptı
19 Şubat 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Ağıllar’da Kardeşler Sokak üzerinde, 36 yaşındaki Hüseyin Pergamalı, 100 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı MS 608 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Motosikletliye Çarptı: Bir Kişi Yaralandı
20 Şubat 2025 tarihinde saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 10-12. kilometreleri arasında, 30 yaşındaki Hasan Pilli, 115 miligram alkollü içki tesiri altında JC 707 plakalı aracıyla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu, önünde ilerleyen 32 yaşındaki Arzuv Kosymov’un kullandığı ZC 632 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve Acil Servis’te müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Hasan Pilli, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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