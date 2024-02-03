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Alkollü Sürücülerin Yol Açtığı Kaza: Gönyeli ve Girne'de Ayrı Trafik Olayları

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Kazalarda Alkol Etkisi: Gönyeli'de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Girne-Lefkoşa Yolunda Çelik Bariyerlere Çarpma
Alkollü Sürücülerin Yol Açtığı Kaza: Gönyeli ve Girne'de Ayrı Trafik Olayları

Trafik Kazaları KKTC'yi Sarsıyor: Alkol Etkisi Altındaki Sürücülerin Kötü Sonuçları

  1. Gönyeli'de Çarpışma: 02 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30'da, Gönyeli'de Serhat Sokak üzerinde yaşanan trafik kazasında, Melis GÜNEL (K-31) yönetimindeki MY 009 plakalı aracın, 236 miligram alkollü içki tesiri altında, Atatürk Caddesi'ne dikkatsizce giriş yapması sonucu, Süleyman KILINÇ(E-32) idaresindeki UA 939 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan motosiklet, Zöhre SEZEK (K-39) idaresindeki HD 580 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarptı. Motosiklet sürücüsü Süleyman KILINÇ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi ve taburcu edildi. Araç sürücüsü Melis GÜNEL tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

  2. Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Kaza: 03 Şubat 2024 tarihinde saat 04:50'de, Girne-Lefkoşa Anayolu'nun 3-4'üncü kilometreleri arasında, Volkan DOLU (E-31) idaresindeki UF 400 plakalı aracın, 440 miligram alkol etkisi altında, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptığı bildirildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü Volkan DOLU tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

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