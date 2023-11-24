Alkollü Sürücünün Kazası: Girne'de Yol Kontrolden Çıktı

23 Kasım 2023 tarihinde, akşam saat 23:30 civarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu'nun 0-1'inci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazası, alkollü sürücü Senem YILDIRIM'ın (K-22) kontrol kaybına uğraması sonucu gerçekleşti. YILDIRIM'ın yönetimindeki JY 851 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solundan çıkarak bir taş duvara çarparak durdu.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Senem YILDIRIM ve araçtaki yolcu İrem Su SARI (K-25) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kaldırılan yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tedavilerin ardından her iki yolcu da hastaneden taburcu edildi.