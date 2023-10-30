Alkollü Sürücünün Ters Yönde Tehlikeli Sürüşü Kaza Getirdi

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Alkol Etkisindeki Sürücünün Ters Yönde Kaza Anı: İsmail İBRAHİM (E-64) Yönetimindeki HEA 610 Plakalı Araç, Tehlikeli Sürüşü Sonucu Osman KARABACAK'ın (E-25) JN 022 Plakalı Aracına Çarptı

29 Ekim 2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, İsmail İBRAHİM (E-64) tarafından yönetilen HEA 610 plakalı salon araç, İbrahim'in 212 miligram alkollü içki etkisi altında ters istikamette Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde ilerlerken korkunç bir kaza meydana geldi. Olay, Kent Plus Sitesi önlerine geldiğinde daha da karmaşık hale geldi.

Aynı saatlerde, sağ şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyreden Osman KARABACAK (E-25) tarafından yönetilen JN 022 plakalı salon araç, İbrahim'in aracının önünü tıkaması sonucu kaçınılmaz bir çarpışma yaşandı. Bu kritik anın ardından, Osman KARABACAK, aracının hakimiyetini kaybederek ani bir sola kırıp yolun solundan çıktı ve takla attı. Sonuç olarak, aracı tavanı üzerinde durdu. Diğer yandan, İsmail İBRAHİM'in yönettiği HEA 610 plakalı araç, Hurmalı Çember üzerine çıktı ve durdu. Neyse ki bu karmaşada yaralanan kimse olmadı.

Olayın ardından, alkollü sürücü İsmail İBRAHİM tutuklandı ve soruşturma hala devam ediyor. Ters istikamette ve alkollü araç kullanmanın yol açtığı tehlikeli sürüşlerin sonuçları gözler önüne seriliyor.