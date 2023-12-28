Alkollü ve ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen ölümlü trafik kazasında, alkollü ve ehliyetsiz sürücü olan 25 yaşındaki Hüseyin Bal, 25 yaşındaki bisiklet sürücüsü Gabrıel Shımata Kasongo’ya çarptı. Kasongo kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitir

Lefkoşa’da dün akşam yaşanan trafik kazasında 25 yaşındaki bisiklet sürücüsü Gabrıel Shımata Kasongo yaşamını yitirdi. Kasongo’ya çarpan 25 yaşındaki Hüseyin Bal’ın ise ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.45 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru kullanan 25 yaşındaki Hüseyin Bal, seyrettiği yol üzerinde bulunan Citröen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şerit içerisinde bisiklet ile aynı yöne doğru seyreden 25 yaşındaki bisiklet sürücüsü Gabrıel Shımata Kasongo’ya çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Kasongo, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Hüseyin Bal tutuklanırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.