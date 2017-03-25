Alkolü bırakmak kontrollü içmekten daha kolay"

Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Bağımlılık Danışmanı Psikolog Kinyas Tekin, bağımlılık tedavisinde bir profesyonel denetiminde bile kontrollü alkol tüketmenin pek mümkün olamadığını, tamamen bırakmanın daha kolay olduğunu bildirdi.

MOODIST PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİ HASTANESİ BAĞIMLILIK MERKEZİ BAĞIMLILIK DANIŞMANI PSİKOLOG TEKİN: "ALKOL KULLANMAYI TAMAMEN BIRAKAN HASTALAR, KONTROL ATINA ALMAYA ÇALIŞANLARDAN DAHA BAŞARILI OLUYOR"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Bağımlılık Danışmanı Psikolog Kinyas Tekin, bağımlılık tedavisinde bir profesyonel denetiminde bile kontrollü alkol tüketmenin pek mümkün olamadığını, tamamen bırakmanın daha kolay olduğunu bildirdi.

Alkol bağımlılığı ve tedavisine ilişkin bilgi veren Tekin, alkol bağımlılığı tedavisinde, alkolü bırakmak isteyen kişilerin tedavi sürecinde alkolü tamamen bırakmayı savunan bir uzman tarafından tedavi edilmesinin, belirlenen hedeflere ulaşma olasılığını artırdığına dikkati çekti.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan çalışmalar bağımlılık tedavisinde bir profesyonel denetiminde bile kontrollü alkol tüketmenin pek mümkün olamadığını ortaya koyuyor. Alkol bağımlılığı tedavisinde, diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi farklı bakış açıları ve tedavi yaklaşımları söz konusu. Bazı uzmanlar tedavide alkolün tamamen bırakılması gerektiğini savunurken, bazıları ise alkolü kontrollü tüketmenin öğrenilebileceğini savunuyor. Yapılan çalışmalar bağımlılık tedavisi gören kişi ile tedavi desteği sunan profesyonelin aynı görüşte ve ortak hedeflere sahip olmasının tedavi başarısı için en önemli etkenlerden biri olduğunu gösteriyor."

KONTROLLÜ KULLANMAYI ÖĞRENMEK TAMAMEN BIRAKMAKTAN DAHA ZOR

Tekin, İsveç Göteborg Üniversitesi Psikoloji Bölümü Alkol Araştırma Projesi kapsamında yapılan uzun süreli bir çalışmaya göre alkol bağımlılığı tedavisi gören 201 yetişkin hastanın 2,5 yıllık izlem sonuçlarının şu şekilde olduğunu bildirdi:

"Alkol bağımlılığında hasta ve tedavi desteği sunan profesyonelin aynı görüşte olması da tedavi başarısında tek başına belirleyici değil. Alkol kullanmayı tamamen bırakan hastalar, kontrol altına almaya çalışanlardan daha başarılı oluyor. Bakım hizmeti sunan profesyonel ile birlikte alkolü tamamen bırakma anlaşmasına varılan hastaların yüzde 90'ı takipte ayık bulunmuş. Bakım hizmeti sunan profesyonel ile birlikte kontrollü içme anlaşmasına varılan hastaların yüzde 50'si takip sırasında kendi içlerini kontrol altına almayı başarmış."

Sonuç olarak, çalışmaların alkol bağımlılığında alkolü kontrollü kullanmayı öğrenmenin, tamamen bırakmaktan daha zor olduğunu gösterdiğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim gözlemlerimiz de bu araştırmalar ile örtüşüyor. Kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) statüsü verilen hastanemizde bireyin isteği ve motivasyonu yönünde hareket ederek, alternatifler üretmeye de çalışıyoruz. Çünkü en iyi hedef, gidilebilecek hedeftir."