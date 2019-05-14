  • BIST 87.637
  • Altın 250,049
  • Dolar 6,0169
  • Euro 6,7343
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Allah duymuş: 'Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' demişti, bileğinden sakatlanınca çekimler durdu

» »
"Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim” diyen ancak bir kez daha rol için kamera karşısına geçen oyuncu Daniel Craig ayak bileğinden sakatlandı ve filmin çekimleri ertelendi.
Allah duymuş: 'Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' demişti, bileğinden sakatlanınca çekimler durdu

Hayranlarının karşısına beşinci kez James Bond olarak çıkmaya hazırlanan İngiliz aktör Daniel Craig’in ayak bileğinden sakatlanması üzerine filmin çekimleri ertelendi.

 

Jamaika’da devam eden film çekimlerinde bir aksiyon sahnesi için koştuğu sırada ayağı kayan Daniel Craig’in düştüğü ve ayak bileğinden sakatlandığı açıklandı. Oyuncunun tedavi için ABD’ye gönderildiği belirtildi.

GÖSTERİM TARİHİNİ ETKİLEYEBİLİR

Bu olay üzerin filmin İngiltere’nin başkenti Londra’daki Pinewood stüdyolarında çekilmesi planlanan diğer sahneleri zorunlu olarak ertelendi. Bu durumun filmin gösterim tarihini nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor. İlk başta Kasım 2019 olarak açıklanan beyazperde tarihi daha sonra Nisan 2020 olarak güncellenmişti.

Son yaşanan kaza Daniel Craig’in Bond setlerindeki ilk sakatlığı değil. 2006 yılında Casino Royale’i çekerken iki dişi kırılmıştı, 2008’de Quantum of Solace çekimlerinde parmak ucu doğranmıştı, 2015 yılında Spectre setinde ise dizinden sakatlanmıştı.

Bir kez daha ünlü ajan karakterine hayat vereceğin açıklanmadan önce verdiği bir röportajda Daniel Craig, “Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Vicdani Ret Bürosu'ndan Türkiye'ye eleştiri15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
  • NASA’da görevli Türk Bilim İnsanı, Dünya’nın ölüm tarihini açıkladı14 Mayıs 2019 Salı 22:00
  • Papua Yeni Gine’de 7,5 büyüklüğünde deprem14 Mayıs 2019 Salı 16:48
  • Allah duymuş: 'Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' demişti, bileğinden sakatlanınca çekimler durdu14 Mayıs 2019 Salı 16:12
  • 11 yaşındaki çocuk, ejderhaların araştırılması için başbakana rüşvet teklif etti14 Mayıs 2019 Salı 12:31
  • Bukalemunlar nasıl renk değiştirir? İşte büyük sır!14 Mayıs 2019 Salı 10:15
  • İşte evde tavuk iskender yapmanın püf noktaları14 Mayıs 2019 Salı 10:02
  • Avengers: Endgame - Thanos'un amaçladığı gibi dünya nüfusunun yarısı yok olsaydı ekonomik etkileri ne olurdu?14 Mayıs 2019 Salı 09:24
  • Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerkenler neler camı kahverengiyse....13 Mayıs 2019 Pazartesi 23:59
  • Robert Downey Jr.’dan Gözleri Dolduran Avengers: Endgame Paylaşımı13 Mayıs 2019 Pazartesi 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti