Allah duymuş: 'Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' demişti, bileğinden sakatlanınca çekimler durdu

"Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim” diyen ancak bir kez daha rol için kamera karşısına geçen oyuncu Daniel Craig ayak bileğinden sakatlandı ve filmin çekimleri ertelendi.

Hayranlarının karşısına beşinci kez James Bond olarak çıkmaya hazırlanan İngiliz aktör Daniel Craig’in ayak bileğinden sakatlanması üzerine filmin çekimleri ertelendi.

Jamaika’da devam eden film çekimlerinde bir aksiyon sahnesi için koştuğu sırada ayağı kayan Daniel Craig’in düştüğü ve ayak bileğinden sakatlandığı açıklandı. Oyuncunun tedavi için ABD’ye gönderildiği belirtildi.

GÖSTERİM TARİHİNİ ETKİLEYEBİLİR

Bu olay üzerin filmin İngiltere’nin başkenti Londra’daki Pinewood stüdyolarında çekilmesi planlanan diğer sahneleri zorunlu olarak ertelendi. Bu durumun filmin gösterim tarihini nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor. İlk başta Kasım 2019 olarak açıklanan beyazperde tarihi daha sonra Nisan 2020 olarak güncellenmişti.

Son yaşanan kaza Daniel Craig’in Bond setlerindeki ilk sakatlığı değil. 2006 yılında Casino Royale’i çekerken iki dişi kırılmıştı, 2008’de Quantum of Solace çekimlerinde parmak ucu doğranmıştı, 2015 yılında Spectre setinde ise dizinden sakatlanmıştı.

Bir kez daha ünlü ajan karakterine hayat vereceğin açıklanmadan önce verdiği bir röportajda Daniel Craig, “Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim” demişti.