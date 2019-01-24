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‘Allah’ kelimesinin Arapça yazımına benzetilen tuvalet kağıdı deseni müslümanları kızdırdı(video)

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Metro gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere’de ‘Allah’ kelimesinin Arapça yazımına benzeyen tuvalet kağıdı deseni büyük bir skandala neden oldu.
‘Allah’ kelimesinin Arapça yazımına benzetilen tuvalet kağıdı deseni müslümanları kızdırdı(video)

Marks & Spenser perakende marketler zincirinde satılan aloe veralı tuvalet kağıdındaki ‘Allah' kelimesinin Arapça yazımını andıran deseni gösteren videonun YouTube'da yayınlanması sonrası yoğun şikayetler yapılmaya başlandı.

 

Sosyal medyada dolaşan video müslümanların öfkesine neden oldu. Yaklaşık 2.2 bin kişi yayınlanan videonun altına yazdıkları yorumlarda, tuvalet kağıdının satışının durdurulmasını talep etti.

 

Ünlü İngiliz firması Twitter'dan yaptığı açıklamada, tuvalet kağıdı üreticisiyle iletişim kurduklarını ve desenin anlamını netleştirdiklerini belirtti. Şirket, desenin aloe vera yapraklarının stilize bir görüntüsü olduğunu ve beş yıldır bu tuvalet kağıdını sattıklarını kaydetti.

 

 

 

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