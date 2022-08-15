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“Allah-u Ekber” diyerek pilot kabinine girmeye çalıştı

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Jet2 havayollarının 9 Ağustos tarihli Larnaka-Manchester uçuşunda, iç çamaşırlı bir kadın yolcunun “Allah-u ekber” diye iki kez pilot kabinine girmeye çalıştığı bildirildi.
“Allah-u Ekber” diyerek pilot kabinine girmeye çalıştı

Alithia gazetesi, İngiliz basınında çıkan haberlere dayandırdığı haberinde, kadının yanında patlayıcı madde olduğunu ima ettiğini ve yanındaki çocuklarına da ölmeye hazır olup olmadıklarını sorduğunu yazdı. Kadının ayrıca diğer yolculara da ebeveynlerinin IŞİD üyesi olduğunu söylediği belirtildi.

Gazete, yolculardan Pilip O’Brian’ın olaya müdahale edip, kadını etkisiz hale getirdiğini ve pilotun da Paris’e acil iniş yaptığını kaydetti.

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