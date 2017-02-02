Allah yardımcımız olsun !..

BOP yani Büyük Ortadoğu projesinde başarı sağlayamayan ABD, B planına geçerek, bukez ülkeleri parçalama ve bölme operasyonunu başarı ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Önce BOP’un Eş Başkanı olarak görevlendirdiği Recep Tayyip Erdoğan’ı öne sürerek, Irak ve Suriye’de girişimlerde bulundu.

Sonrasında bize göre IŞİD, birilerine göre DAEŞ’i yarattı. Top, tüfek, füze ne varsa yarattığı canavarı silah manyağı yaparak donattı ve kelle kesme operasyonu başlattı. Türkiye ile birlikte operasyon yapacağız açıklamaları sonrasında, Türkiye’yi Suriye Bataklığı içerisinde bırakarak gencecik Mehmetçiklerimizi bu bataklık içerisinde zorda bıraktı.

Mevlana, kişi kim olduğunu bilmek isterse, kimleri sevdiğine baksın demişti. Biz kardeşim dediğimiz Esad’ı kucakladıktan sonra Esed yaparak Tu Kaka yaptık. Kıbrıs Çıkartmasında büyük destek veren dostum dediğimiz Kaddafi’nin katledilmesine seyirci kaldık. Turizmde ve ticarette Türkiye’ye büyük yardımları olan Rusya’nın uçağını düşürdük. Biz ABD’yi severken kimleri sevdiğimize bir baktık. Ama ne yalan söyleyeyim gördüklerimiz pek iç açıcı bir görüntü değildi.

ABD, Suriye’de Türkiye’de birlikte hareket edeceğiz açıklamalarının aksine, özellikle son zamanlarda Türkiye’nin görüşünü almadan, YPG’ye zırhlı araçlar temin ettiği öne sürüyor. YPG ve PYD’ye güvenlik koridoru adı altında Türkiye sınır bölgesinde bölge oluşturup, Suriye’nin Kuzeyinde bir Kürt devleti kurdurmaya çalıştığının çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktığı artık ayan meyan ortada.

ABD’nin, IŞİD’in Musul Üniversitesinde yapmadığı yağmalamayı, Irak Ordusunun yapmasına göz yummasını inanın ben anlayamadım. Bunlar doğal olaylar diyen olabilir ama yarın Rusya ve Türkiye’yi takmadan iş yapmaya başlayan ABD’nin, yarın Güvenlik Koridoru adı altında uçuşa yasak bölge oluşturdum demesine ve bu bölgede uçacak uçakları düşürmeye kalkışmasına o birilerinin ne diyeceklerini merak ediyorum.

Bizler ihaleler ve parti başkanlarının ne söyledikleri ile ilgilenirken bölgemiz barut fıçısına döndü de haberimiz yok. Millet bölgemizde satranç oynayıp üç, dört hamle ötesinin hesaplarını yaparken biz dikili taş altında tavlada attığımız zarı oynamaya devam ediyoruz.

Ne diyeyim bu ateş bizi sarmadan Allah yardımcımız olsun demekten başka ne diyebilirim ki.