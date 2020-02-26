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Alman Anayasa Mahkemesi'nden yaşama son verme hakkına yeşil ışık

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Alman Anayasa Mahkemesi, bireylerin kendi yaşamlarına son verme kararı alma hakkı bulunduğuna hükmetti. Böylece yaşamlarına son vermek isteyen kişilerin tıbbi yardım almaları da mümkün olabilecek.
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yaşama son verme hakkına yeşil ışık

Alman Anayasa Mahkemesi (AYM), bir kişinin kendi yaşamını sonlandırma kararını verme hakkı bulunduğuna hükmetti. AYM kararı, iyileşme şansı bulunmayan, ağır hasta ya da büyük acılar çeken kişilerin kendi istekleriyle ölümü seçmeleri ve bunun için yardım almaları konusunda yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu.

Mahkeme, kişinin kendi yaşamına son verme konusunda karar verebilmesinin anayasal bir hak olduğunu, bu hakkın bu amaç doğrultusunda üçüncü kişilerden yardım alma özgürlüğünü de kapsadığını belirtti.

AYM yargıçları, ötanaziye Almanya'da uygulanan yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmederek 2015 yılında Alman Federal Meclisi'nin Ceza Kanununun 217'nci maddesinde yaptığı değişiklikleri, "yardım alarak yaşamına son verme imkanını uygulamada yok ettiği" gerekçesiyle geçersiz ilan etti. Bu yasa ölmek için tıbbi yardım sağlayan derneklerin önünü kesmek için çıkarılmıştı.

"Meclis düzenleme yapabilir"

AYM kararının ardından yaşama son vermeye yardım amacıyla faaliyet yapacak derneklere yönelik yasağın kalkması bekleniyor. Mahkeme heyeti başkanı Andreas Vosskuhle, etik, ahlaki ve dini inançlarla temelden bağlantılı bu konuda karar almanın kendileri için kolay olmadığını, ancak bir bireyin kendi ölümüyle ilgili kararın bir gerekçe gerektirmediğini söyledi.

Karar yaşama son vermeye yönelik yardım ve destek sağlayan kuruluşlarda memnuniyetle karşılandı. Almanya Ölüm Yardımı kuruluşu Başkanı Roger Kusch, kendilerine yönelik tüm kısıtlamaların, kiliseler ve diğer kurumlardan gelen baskıların artık son bulacağını ve 2015 öncesi duruma dönüleceğini belirterek "Bugünden itibaren kendi hayatına son vermenin bir temel hak olması, derneğimizin hasta üyeleri için iyi bir haber" diye konuştu.

"Meclis düzenleme yapabilir"

AYM kararının ardından yaşama son vermeye yardım amacıyla faaliyet yapacak derneklere yönelik yasağın kalkması bekleniyor. Mahkeme heyeti başkanı Andreas Vosskuhle, etik, ahlaki ve dini inançlarla temelden bağlantılı bu konuda karar almanın kendileri için kolay olmadığını, ancak bir bireyin kendi ölümüyle ilgili kararın bir gerekçe gerektirmediğini söyledi.

Karar yaşama son vermeye yönelik yardım ve destek sağlayan kuruluşlarda memnuniyetle karşılandı. Almanya Ölüm Yardımı kuruluşu Başkanı Roger Kusch, kendilerine yönelik tüm kısıtlamaların, kiliseler ve diğer kurumlardan gelen baskıların artık son bulacağını ve 2015 öncesi duruma dönüleceğini belirterek "Bugünden itibaren kendi hayatına son vermenin bir temel hak olması, derneğimizin hasta üyeleri için iyi bir haber" diye konuştu.

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