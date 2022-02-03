  • BIST 1.995,68
  • Altın 779.02246
  • Dolar 13.5375
  • Euro 15.3068
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Alman aşırı sağcılar yurt dışındaki korona gösterilerinde

» »
Almanya İçişleri Bakanlığı, dış ülkelerde koronavirüs tedbirlerine karşı düzenlenen protestolarda Alman aşırı sağcılarında görüldüğünü bildirdi.
Alman aşırı sağcılar yurt dışındaki korona gösterilerinde

Almanya İçişleri Bakanlığı, dış ülkelerde koronavirüs tedbirlerine karşı düzenlenen protestolarda Alman aşırı sağcılarında görüldüğünü bildirdi. Federal Meclis'teki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Martina Renner‘in konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakanlık, "Federal hükümet, Avrupa ülkelerinde yapılan korona siyaseti karşıtı gösterilere Alman aşırı sağcıların da katıldığına dair münferit bilgilere sahiptir" açıklamasında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter, iç istihbarattan sorumlu Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı hedefler güden bir yayın organı olarak nitelendirilen "Compact-Magazin" adlı aylık derginin, pek çok ülkede gösterileri yerinde izleyerek haber yaptığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, söz konusu gösterilere katılan kişilerden bazılarının aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi (Identitäre Bewegung) ile bağlantılı olduğunu aktardı.

"Irkçılığı, antisemitizmi ve demokrasi düşmanlığını yayıyorlar"

"2015 yılında federal hükümetin sığınmacı politikasına karşı yapılan gösterilerde dikkat çekenlerin, korona önlemleri aleyhine yapılan protestolarda da kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişiler olduğunu görüyorum" diyen Sol Parti milletvekili Martina Renner, atılan sloganların ve ortaya çıkan görüntülerin Kimlikçiler Hareketi ile Pegida gösterilerini çağrıştırdığını ve bu kişilerin korona eylemlerinde, "Irkçılığı, antisemitizmi ve demokrasi düşmanlığını yaydıklarını" dile getirdi. 

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser geçen hafta yaptığı açıklamada, insanların, devletin pandeminin şiddetini azaltmaya yönelik önlemlerinden duyduğu rahatsızlığı, aşırı sağcıların kendi çıkarları için giderek daha güçlü bir şekilde kötüye kullandığını ifade etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sorakın: UBP-CTP hükümetinin kurulması evet olabilir, ama çok da kolay değil02 Şubat 2022 Çarşamba 21:19
  • Erhürman: Her görüşü dinleyeceğiz ama duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz02 Şubat 2022 Çarşamba 21:16
  • Adı LTB Başkanlığı için geçen Özdil Nami'den Olguner'e destek ziyareti02 Şubat 2022 Çarşamba 21:10
  • Tüp Gaz 200 TL Oldu!02 Şubat 2022 Çarşamba 21:02
  • Torbacı suç üstü yakalandı02 Şubat 2022 Çarşamba 20:50
  • Erhürman: İstikrar Ancak İlkeler Üzerinden Güvenle Olur02 Şubat 2022 Çarşamba 20:42
  • Sürücüler Dikkat!02 Şubat 2022 Çarşamba 20:16
  • Emrah Yeşilırmak, Görevini Asbaşkan Meral Sertsoy’a Devretti02 Şubat 2022 Çarşamba 20:07
  • 457 Vaka Var02 Şubat 2022 Çarşamba 19:46
  • Tatar, Yarın İdrak Edilecek Regaip Kandili Nedeniyle Mesaj Yayımladı02 Şubat 2022 Çarşamba 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti