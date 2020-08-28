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Alman bakan mikrofonunun açık olduğunu unuttu: 'Türk tarafı görüşmelerde çok sertti'

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Alman bakan mikrofonunun açık olduğunu unuttu: 'Türk tarafı görüşmelerde çok sertti'
Alman bakan mikrofonunun açık olduğunu unuttu: 'Türk tarafı görüşmelerde çok sertti'

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden Doğu Akdeniz kriziyle ilgili görüşmelerde Türkiye'nin kendilerini çok zorladığını söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara temaslarının ardından, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Berlin'de buluşan Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'deki sondaj krizini değerlendirdi.

Borell'in görüşmelerle ilgili sorusunu yanıtlayan Alman Bakan, Yunanistan'ın daha ılımlı olduğunu ancak Türk tarafının çok sert davrandığını ifade etti. Alman Savunma Bakanı ayrıca Başbakan Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını belirtti.

Kramp-Karrenbauer'ın değerlendirmesi üzerine Borell de "Türkler çok üzgün ve Yunanistan'ın güvenilmez olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Sondaj krizi Borell'in başkanlığında toplanacak AB dişişleri bakanları toplantısında ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. AB, Türkiye'ye karşı bütün seçeneklerin masada olduğu konusunda ısrarcı. AB üyelerinden birinin Türkiye'nin aday ülke statüsünün geri çekilmesini teklif ettiği biliniyor.

 
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