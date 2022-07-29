Alman bakandan Ankara ve Atina’ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ziyareti öncesinde gittiği Atina'da önce Başbakan Kiriakos Miçotakis’le, ardından da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştü.

Baerbock, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerilime değinerek “NATO ülkeleri aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeli” dedi. NATO içindeki çatışmanın Rusya'nın tam olarak istediği şey olduğunu kaydeden Alman bakan, aynı mesajı Türkiye ziyaretinde de tekrarlayacağını dile getirdi.

YUNAN BAKAN: TÜRKİYE’YE DENİZALTI SATIŞINA KARŞIYIZ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise Almanya’nın Türkiye’ye U-214 sınıfı denizaltı satmasına karşı olduklarını, bunun Doğu Akdeniz’de güç dengesini Türkiye lehine değiştireceğini söyledi.

Baerbock, ziyaretleri öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor” demişti. Alman bakan, “Bu yüzden siyasi olarak daha fazla ayrılmamamız benim için önemli. Her yakın ilişkide olduğu gibi, açık açık konuşacağız: Türkiye'nin Karadeniz'de milyonlarca insana umut ışığı olan arabuluculuğunu konuşacağız, NATO'da ortak planlama hakkında konuşacağız” ifadelerini kullanmıştı.