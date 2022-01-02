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Alman Bakandan Aşı Olmayanlara Uyarı: Çok Ama Çok Endişeliyim

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede corona virüsü aşısı olmayan 60 yaş üzerindekilere çağrıda bulundu.
Alman Bakandan Aşı Olmayanlara Uyarı: Çok Ama Çok Endişeliyim

Beşinci corona virüsü salgını dalgası içinde olan Almanya’nın Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede aşı olmayan 60 yaşın üzerindeki nüfusun büyük bir risk içerisinde olduğunu duyurdu.

60 yaşın üzerindeki yaklaşık 3.1 milyon insanın aşı olmadığını dile getiren Lauterbach, “Aşı olmayanlar için çok ama çok endişeliyim. Bu insanlar Omicron varyantı dalgasının içine giriyor” dedi.

Ülkede vaka sayısının hızla arttığı belirtilirken, her 100.000 kişide enfeksiyon bulaşma oranı ise 220.3 olarak açıklandı. Cuma günü bu sayının 215 olduğuna dikkat çeken Bild am Sonntag gazetesi, Omicron varyantının çok daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Almanya’da aşı olmayan nüfusun oranının yüzde 25.8 olduğuna dikkat çekerken bunun 21.5 milyona denk geldiğini ve 60 yaşın üzerindekilerin sayısının da 3.1 milyon olduğuna dikkat çekti.

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