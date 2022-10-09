  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

Alman basınında Türkiye-Yunanistan savaşı senaryosu

» »
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim Alman basınında da gündem olurken, ABD Ordusu ve Yunan Ordusu'nun üst düzey isimleri iki ülke arasındaki olası bir çatışma ihtimalini değerlendirdi.
Alman basınında Türkiye-Yunanistan savaşı senaryosu

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, olası savaş senaryoları uluslararası basında da gündemini koruyor.

Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), “Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığı  : Akdeniz’de savaş mı çıkacak?” başlıklı bir yazı yayımlayarak, iki ülke arasında artan gerginliği ve olası savaş senaryolarını değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Yunanistan ile görüşecek hiçbir şeyimiz yok” demiş, Yunanistan’a yönelik bir saldırıdan söz edip etmediği sorulduğunda, “Doğru anladınız ve Yunanlılar da mesajı almalı.” ifadelerinde bulunmuştu.

‘YALNIZCA MÜMKÜN DEĞİL, AYNI ZAMANDA OLASI’

Alman gazeteci Gerd Höhler tarafından kaleme alınan yazıda, “Erdoğan iktidarda kalmak için Yunanistan’la bir savaşı göze alır mı?” sorusu ABD Deniz Harp Okulu’nda profesör olan tarihçi Ryan Gingeras tarafından yanıtlandı. ABD ordusu için de önemli bir isim olan Gingeras, iki ülke arasında bir silahlı çatışmanın “yalnızca mümkün değil, olası” olduğunu vurguladı.

Alman gazete ayrıca okurlarına “Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma tırmanacak mı?” sorusunu yöneltti. Yapılan ankette okurların yüzde 65’i bu soruya ‘Evet’ yanıtını verirken, yüzde 10 kararsız olduğunu belirtti. Yüzde 25’lik bir kesim ise ‘hayır’ yanıtını verdi.

‘ÇOKULUSLU BİR ÇATIŞMAYA DÖNEBİLİR’

Gazete, Almanya’nın eski Başbakan Angela Merkel döneminde Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterdiğini, ancak değişen hükümetle Berlin yönetiminin Yunanistan’ın tarafında yer aldığını yazdı. RND, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Ege adaları konusundaki anlaşmazlıkta Yunanistan’ın yanında yer aldığını hatırlatırken, bu konuda en net tutumu Fransa’nın gösterdiğini yazdı. Alman gazete, Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasının ” her iki ülke de biri saldırıya uğrarsa birbirlerine askeri yardım sağlamayı taahhüt ettiğini” hatırlatarak, ” Türkiye’nin Yunan adalarına yönelik bir saldırısı, hızla çokuluslu bir çatışmaya dönüşebilir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Politika Profesör Yardımcısı Sotiris Serbos ve emekli amiral yardımcısı Yiannis Egolfopoulos Yunan basınına olası bir Türk-Yunan çatışması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Egolfopoulos, “Sayın Erdoğan ’emin bir adam’, yüzde 1000 emin olmak istiyor, tarihi bize bunu kanıtladı.” sözleriyle, şu anda bir çatışma riskinin olmadığını belirtirken, Serbos da Türkiye’nin Avrupa’nın tutumundan çekindiğini öne sürdü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan e-rupi başlatmaya hazırlanıyor09 Ekim 2022 Pazar 10:37
  • Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki askerini çekecek08 Ekim 2022 Cumartesi 21:34
  • İspanya’da itfaiye erleri eylem yaptı08 Ekim 2022 Cumartesi 20:44
  • Danimarka’da ‘sarayda yasak aşk’ iddiası08 Ekim 2022 Cumartesi 20:24
  • Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı08 Ekim 2022 Cumartesi 18:53
  • Putin nükleer silah kullanırsa Batı’nın planı belli oldu08 Ekim 2022 Cumartesi 18:45
  • Almanya’da tren seferleri durdu, sabotaj açıklaması geldi08 Ekim 2022 Cumartesi 16:55
  • Fransa’dan İran’daki vatandaşlarına ‘Ülkeyi terk edin’ çağrısı08 Ekim 2022 Cumartesi 16:12
  • Belçika Dışişleri Bakanı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti07 Ekim 2022 Cuma 21:16
  • AB yönetimi: Putin’in tehditlerini ciddiye alıyoruz07 Ekim 2022 Cuma 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti