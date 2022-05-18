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Alman basınından dikkat çeken iddia: Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üyelik müzakerelerini engelledi

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Alman basınından dikkat çeken iddia: Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üyelik müzakerelerini engelledi
Alman basınından dikkat çeken iddia: Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üyelik müzakerelerini engelledi

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılma kararı almış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karara tepki göstermiş ve ‘veto’ edebiliriz sinyalleri vermişti.

NATO içerisinde olayın ‘diplomatik yollarla’ çözüleceği konuşulsa da Alman basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Alman haber ajansı DPA, Türkiye’nin NATO’nun Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurularının müzakeresine başlamasına izin vermediğini öne sürdü.

Middle East Eye’a konuşan iki kaynak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma girişimleriyle ilgili NATO müzakerelerinin başlamasını engellediğini öne sürdü. Kaynaklara göre, çarşamba günü Belçika’nın Brüksel’de düzenlenen NATO büyükelçiliği düzeyindeki bir toplantıda Türkiye, teklife itirazını öne sürerek tartışmanın başlatılmasına karşı oy kullandı.

‘SÖZ VERDİĞİ GİBİ HAREKET ETTİ’

Konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazını kamuoyuna açıkladığını ve söz verdiği gibi hareket ettiğini söyledi.

Alman Bild gazetesi de Türkiye’nin ABD’den savaş uçakları ve füze savunma sistemleri istediğini, güvenlik garantileri ve silah ihracat yasağının kaldırılmasını talep ettiğini duyurdu.

Avrupa Parlamentosu’ndaki EPP Grubu Başkanı Manfred Weber, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin suçlamaları oldukça uygunsuz. Erdoğan’ın bu üyelikten çıkar sağlamaya çalışması çok çirkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan üyeliğin engellenmesinde ısrar ederse, Türkiye kendisini küresel toplumun dışına atmayı sürdürecek” dedi.

İKİ FARKLI SENARYO VAR

Gazete Erdoğan’ın NATO üyeliğinin tüm üye devletlerin onayını gerektirdiğini bildiğini ve buna göre davrandığını öne sürdü. Buna göre, 0 NATO üyesinden 29’u Finlandiya ve İsveç’in savunma ittifakına mümkün olan en kısa sürede katılmasını istiyor. Ancak eğer Türkiye karşı çıkarsa iki seçenek var,

– Ya Batı, Erdoğan’a kulak verir ve uzlaşma yolu bulur. O zaman, O zaman İsveç ve Finlandiya yakında NATO’ya kabul edilebilir.
– İkinci olarak ise, Türkiye tutumunu değiştirmez ve İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği rafa kalkar.

“Üçüncü bir seçenek NATO’nun Türkiye’yi ittifaktan atması olabilir mi?” sorusuna ise cevap çok basit: Hayır! Kuzey Atlantik Antlaşması , basitçe, bir üyenin ihraç edilmesi senaryosunu içermiyor. Yani NATO’dan ayrılmanın tek yolu gönüllü olarak geri çekilmek.

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