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Alman basınından Erdoğan anketi: ‘Ne kadar güvenilir?’

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün Türkiye'ye geliyor. Alman basını Baerbock'un ziyareti öncesi Türkiye ile ilişkileri ele alırken, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anket yayınladı.
Alman basınından Erdoğan anketi: ‘Ne kadar güvenilir?’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bakan olduktan sonra Türkiye’ye ilk ziyareti bugün gerçekleşecek. Şu anda Yunanistan’da olan Baerbock’un Türkiye ziyareti kapsamında Suriye, Yunanistan krizi, Türkiye- AB ilişkileri ve Ukrayna konularının ele alınması bekleniyor.

Baerbock’un Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk ziyaret Alman basınında da birinci gündem maddesi oldu. Baerbock’un Türkiye ziyareti öncesi yaptığı “Türkiye vazgeçilmez bir ortaktır ve bize yakın bir ülkedir. İki ülke halkının da ortak bir kalbi var. Bu yüzden siyasi olarak daha fazla uzaklaşmamamız benim için önemli” açıklamasının ardından Alman der Taggespiegel, Türkiye ile ilgili bir anket yayınladı.

‘ERDOĞAN YÖNETİMİNDE TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ORTAK MI?’

Gazete tarafından yayımlanan ankette “Türkiye, Erdoğan yönetiminde hala güvenilir bir ortak mı?” sorusu yöneltildi. 80 binden fazla kişinin katıldığı ve halen açık olan ankette, katılımcıların yüzde 78’si ‘Erdoğanlı Türkiye’yi güvenilir bulmadıklarını’ söylerken, güvenilir diyenlerin oranı yüzde 16’da kaldı. Katılımcıların yüzde 6’sı ise Türkiye’yi ‘ne güvenilir ne güvenilmez’ bulduğunu yani ortada olduğunu söyledi.

Öte yandan gazete, Baerbock’un Türkiye’de muhalefet temsilcileriyle de görüşmek istediğini yazdı. Heinrich Böll Vakfı Türkiye başkanı Kristian Brakel, gazeteye yaptığı açıklamada, Alman-Türk ihtilaflarından birinin de Deutsche Welle haber sitesinin Türkiye’de yasaklanması olduğunu açıkladı.

TAHRAN’DAKİ ZİRVEYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Baerbock, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesini eleştirmiş, üç liderin fotoğrafını ‘NATO’ya tehdit’ olarak yorumlamıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de bu ifadelere Alman dışişleri bakanının diplomasiden ne anladığını bilmediğini söyleyerek yanıt vermişti.

Baerbock, dün Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile bazı temel farklılıklarımızın olduğu konuları ele alacağız. Bunlar, Türkiye’nin olası Suriye operasyonu ve insan hakları… Bu noktada yollarımızın tekrar birleşmesini sağlamalıyız” ifadelerinde bulunmuştu.

Alman basınına göre Baerbock, Ankara’ya gelmeden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul’da görüşecek.

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