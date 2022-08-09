Alman basınından Erdoğan yorumu: ‘Putin ile yakın ilişkileri sayesinde…’

Alman merkezli der Tagesspiegel gazetesi, geçtiğimiz hafta Erdoğan ve Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen görüşmeyi ve etkilerini analiz etti.

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Son olarak Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden der Tagesspiegel, ikilinin görüşmesini masaya yatırırken, Türkiye’nin Rusya’ya doğalgaz ödemelerinde Ruble’ye geçeceğini açıklamasını da değerlendirildi.

Alman gazete, Putin’in Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle bir sonraki seçimlerden önce Erdoğan’ın acilen ihtiyaç duyduğu yatırımlara söz verdiğini yazdı. Bu durumun Batı’da, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırım ambargosunu kırabileceği korkusu yarattığı vurgulandı.

Tagesspiegel, Erdoğan’ın Putin ile daha yakın iş birliği konusunda anlaşmasına dikkat çekerken, bu durumun seçimler öncesi Erdoğan’a ivme kazandırmasının beklediği vurgulandı.

‘RUSYA, BATI YAPTIRIMLARINDAN KAÇMAK İÇİN…’

Gazete, Ruble ile doğalgaz ödeme yapılmasının Türkiye’de azalan dolar rezervlerini koruyabilme avantajı sağladığını vurgularken, Merkez Bankası’nın Türk lirasını desteklemek için milyarlar harcamasına dikkat çekildi. Tagesspiegel, bu noktada Erdoğan’ın Rusya’dan yardım umduğunu söyledi.

Soçi toplantısından kısa bir süre önce Moskova, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasının 20 milyar dolarlık maliyetinin bir kısmını ödemek için Türkiye’ye beş milyar dolar transfer etmişti. Washington Post da Türkiye’nin Rusya tarafından Batı’nın yaptırımlarından kurtulmak için kullanılmak istendiğini yazmıştı.

TÜRKİYE’DEKİ RUSLARA KART

Alman Tagesspiegel gazetesi Türkiye’nin enerji ve turizmde Rusya’ya bağlı olduğuna dikkat çekerken, Rus turistlere yakında Türkiye’de sağlanacak banka kartına da dikkat çekti. Kartların artık Rusya’da geçerli olmayan batı kredi kartlarının yerini almasının hedeflendiği açıklandı.

Ancak Tagesspiegel’e göre Türkiye’nin Rusya ile daha yakın işbirliği yaparak ekonomisini kurtarması pek olası değil. Rusya ile Türkiye’nin ihracat hacmi ne kadar büyük olsa da unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin sadece Almanya ile ticaret hacmi Rusya ile olanın iki katıdır.

ERDOĞAN, ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TOPLANTISINA GİDİYOR

Gazete, Türkiye’nin Rus yatırımlarının artmasına izin verirse, Batı’nın yaptırımlarından da etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. ABD Hazine Bakanlığı, Haziran ayında Türk hükümetini Rusya’dan yasadışı para transferlerine izin vermemesi konusunda uyarmıştı.

Batılı politikacıların, NATO üyesi Türkiye ile Rusya arasındaki yakın işbirliğinden şüphelendiğini aktaran gazete, Türk hükümetinin bu suçlamaları reddettiğine ve süreçte ‘arabulucu’ rolü üstlenmek istediğine dikkat çekti. Erdoğan’ın Putin’in isteği üzerine , Rusya ve Çin’in başını çektiği Asya devletlerinin oluşturduğu “Şanghay İşbirliği Teşkilatı”nın toplantısına katılacağı da öne sürüldü.