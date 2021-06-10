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Alman büyükelçi yanıtladı: Almanya Türkiye’yi kıskanıyor mu?

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Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, ‘Almanya’nın Türkiye’yi kıskanıp kıskanmadığı’na dair soruya “Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığını zannetmiyorum” diye yanıt verdi.
Alman büyükelçi yanıtladı: Almanya Türkiye’yi kıskanıyor mu?

Almanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından, büyükelçinin Türk vatandaşlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar paylaşıldı. Gelen sorulardan biri “Türkiye’de bazı kesimler, Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığını söylüyor. Bu doğru mu?” oldu.

Alman elçi Schulz, soruya şu yanıtı verdi: “Bence ‘kıskançlık’ doğru kelime değil. Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığını zannetmiyorum. Almanya da zaten Türkiye gibi büyük bir ülke. Güçlü, başarılı ve çeşitlilik dolu bir ülke. Fakat Almanya’da birçok insanın Türkiye’ye çok değer verdiği doğrudur. Normal dönemlerde, yani pandemiden önce, örneğin 2019 yılında 5 milyon Alman’ın Türkiye’yi ziyarete gelmesi bunun göstergesi.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki köprü, metro ve Marmaray gibi projeler nedeniyle Batı ülkelerinin Türkiye’yi kıskandığını söylemişti.

Daha sonraları ise sosyal medyada Türkiye ile Avrupa devletlerinin yaşam şartları ve toplumlarının refahları karşılaştırılarak yapılan esprilerde “Almanya bizi kıskanıyor” ifadesi de sıkça kullanılmaya başlanmıştı.

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