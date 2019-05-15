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Alman firmaların araştırma-geliştirme harcamaları rekor kırdı

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Almanya'da özel sektörün araştırma-geliştirme alanına 2017'de toplam 69 milyar euro harcadığı belirlendi. Bu miktar 2016’ya göre yüzde 9 buçuk arttı. En yüksek harcamanın yapıldığı alan otomotiv sektörü oldu.
Alman firmaların araştırma-geliştirme harcamaları rekor kırdı

Alman firmaların araştırma-geliştirme (AR-GE) alanında yaptıkları harcamalar 2017 yılında rekor seviyeye ulaştı.

Alman Bilim Vakıfları Birliği, Eğitim Bakanlığı'nın siparişi üzerine yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını Salı günü açıkladı. Elde edilen verilere göre, firmalar bir yıllık zaman diliminde AR-GE'ye toplam 69 milyar euro harcadı. Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 9 buçuk oranında daha fazla olduğu belirtildi. Buna göre, 2017'deki toplam AR-GE harcamalarının 2016'daki harcamalardan 6 milyar euro daha fazla olduğu kaydedildi.

Sözkonusu harcamaların, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,03'üne tekabül ettiği ifade edildi. Firmaların diğer firma ya da yüksekokullara verdikleri siparişler de 19 buçuk milyar euro ile yeni bir rekor kırdı.

Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, araştırma ve geliştirme için gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünden fazla harcama yapılması yönünde hükümetin belirlemiş olduğu hedefe iş dünyası ve devletin ilk kez ulaşmış olduğunu ifade etti. Karliczek, "Bilim dünyası ile iş dünyası arasındaki işbirliği iyi bir gelişme kaydetti" diye konuştu.

Alman Bilim Vakıfları Birliği Başkanı Andreas Barner ise uluslararası rekabette geri kalmamak için AR-GE alanında daha fazla çeşitlilik sağlanması çağrısında bulundu. Barner, AR-GE'nin vergiler üzerinden finansmanının "federal hükümet tarafından bir an önce hayata geçirilmesi" gerektiğini söyledi.

Çoğunluk otomotiv sektöründe

2017'de yapılan AR-GE harcamalarının yaklaşık üçte ikisinin otomotiv alanında harcandığı belirtildi. Otomotiv üreticileri ve tedarikçiler, bu alanda toplam 25,6 milyar dolar harcadı. Bilim-teknik servis sağlayıcılarının yüzde 82'si, bu dönemde taşıt üretimi alanında araştırma yürüttü.

Diğer yandan iklim, çevre, enerji ve optik alanlarında görece daha az AR-GE harcaması yapıldı.

2017 yılında firmalar ayrıca, yürüttükleri araştırmalar kapsamında daha fazla personel istihdam etti. 2016 yılıyla karşılaştırıldığında, 2017 yılında özel şirketlerde çalışan araştırmacı ve geliştirmecilerin sayısı 23 bin 500 arttı. Başta büyük firmalar olmak üzere birçok firma, araştırma alanında 250'yi aşkın kişi istihdam etti. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ise, toplam araştırma harcamalarının yüzde 8'lik kısmını oluşturdu.

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