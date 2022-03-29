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Alman gazete: “Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil!”

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Rusya ile Ukrayna arasında 30 günü aşkın bir süredir devam eden savaşın sona ermesi için umutlar İstanbul’a taşındı.
Alman gazete: “Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil!”

Rusya ile Ukrayna arasında 30 günü aşkın bir süredir devam eden savaşın sona ermesi için umutlar İstanbul’a taşındı. Bugün, Rus ve Ukraynalı müzakereciler dördüncü tur barış görüşmeleri için İstanbul’da bir araya gelecek. TSİ 10.30 gibi başlaması planlanan görüşmelerden bu kez ateşkes çıkma ihtimali de konuşuluyor…

Bugün tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul’a ve buradan gelecek haberlere çevrilmişken, Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, Türkiye’nin müzakerelerdeki tutumunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünü analiz eden bir yazı yayınladı.

10 Mart’ta ilk barış görüşmelerinin hüsranla sonuçlandığı hatırlatılan yazıda, Rusya’nın inatçı ve uzlaşmaya isteksiz tutumu nedeniyle bu görüşmelerden de sonuç alınmasının zor olduğu vurgulandı.

‘ERDOĞAN NE ELDE ETMEK İSTİYOR?’

Bild, Erdoğan’ın savaşın başından beri gerçekleştirdiği diplomasi trafiğine ve dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değindi. Gazete, “Peki Erdoğan davetleriyle ne elde etmek istiyor?” sorusunu sordu.

Almanya’nın yakından tanıdığı bir isim olan siyaset bilimci Prof. Dr. Heinrich Oberreuter, Bild’e yaptığı açıklamada, bu soruyu yanıtladı. Oberreuter, “Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil! Erdoğan’ın içeride ve dışarıda prestij kazanmaya ihtiyacı var. Tüm bu barış süreci, sadece insani nedenlerle yapılmıyor” dedi.

‘RUSLAR ‘GECİKTİRME TAKTİĞİ’ UYGULUYOR

Almanya’daki Siyasal Eğitim Akademisi Müdürü Prof. Dr. Ursula Münch de barış görüşmelerine güvenmediğini vurguladı. Bild’e konuşan Münch, Rusların görüşmelerle ‘geciktirme taktiği’ uyguladığını savundu ve sadece diplomasiyi yerine getirmek için orada bulunduklarını öne sürdü.

Gazete, doğrudan müzakerelere saatler kala çatışmalarda hiçbir azalma olmadığını vurgularken, “Sirenler bu sabah yine Ukrayna’nın birçok kentinde duyuluyordu” ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA’DAN GÖRÜŞMELER ÖNCESİ AÇIKLAMA

Öte yandan kritik görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da konuştu. Türkiye'deki müzakereler ile ilgili konuşan Kuleba, “Biz insan, toprak ya da bağımsızlığımızı takas etmiyoruz” dedi.

Rus müzakere heyetini taşıyan uçak dün İstanbul’a indi

Devlet televizyonunda konuşan Kuleba, “En temelde insani sorunları çözmek istiyoruz, en uç noktada ise ateşkes ilan edilmesi için anlaşmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

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