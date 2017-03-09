Alman gazeteci Çavuşoğlu'nun konuşmasında saldırıya uğradı

Die Zeit gazetesi muhabiri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da konuşma yaptığı sırada toplanan kalabalığın saldırısına uğradığını öne sürdü.

Gazeteci Sebastian Kempkens (28) Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Hamburg'daki Türk Başkonsolosluğu'nun rezidansında konuşma yaptığı sırada bir grubun bayraklarla kendisine saldırdığını öne sürdü.

Alandan zorla dışarıya çıkartıldığını ve bu anda suratına bir darbe aldığını belirten Kempkens arbede sırasında gözlüğünü kaybettiğini ancak yaralanmadığını belirtti. Gazeteci Sebastian Kempkens Twitter hesabından saldırganların kendisine "Hâlâ hayatta olmanı Erdoğan'ın insaniyetine borçlusun” dediğini açıkladı.

Gazetecinin saldırı öncesinde FreeDeniz yazılı bir döviz yazıp kaldırdığı belirtiliyor. FreeDeniz Türkiye'de tutuklu olan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Almanya'da başlatılan kampanyanın sloganı.

Hamburg Senatosu iddialar üzerine alarma geçti. Senato Sözcüsü "Bu tarz bir davranış ifade ve basın özgürlüğünün ağır bir ihlali anlamına gelir ve kabul edilemez” dedi. Türk Başkonsolosu olayın aydınlatılması ve konuyla ilgili görüş beyan etmesi için Hamburg Senatosu tarafından işbirliğine davet edildi.