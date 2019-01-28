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Alman gazeteciden ‘tuvalet kâğıdından vazgeçin’ önerisi

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Alman gazeteci Lara Thiede, tuvalet kâğıdı kullanımından vazgeçmenin çevreye olumlu etkisi olacağını yazdı.
Alman gazeteciden ‘tuvalet kâğıdından vazgeçin’ önerisi

Lara Thiede’nin Alman internet sitesi Jetzt için kaleme aldığı makalede, insanların gelecekte ibrik, hortum ve bide kullanma gibi alternatif hijyen yöntemlerini tercih ederek tuvalet kağıdından vazgeçeceğini umduğunu dile getirdi.

 

Piyasadaki tuvalet kağıtlarının yarısından fazlasının eski kağıttan değil, özel kesilmiş ağaçlardan üretildiğini belirten Thiede, ayrıca ahşap nakliyesi, kağıt üretim süreci ve kağıdın kanalizasyona akıtılması için muazzam miktarda kaynak ve enerji harcandığını, bununsa ekolojik dengelere zarar verdiğini vurguladı.

Alman gazeteci, tuvalette su ile yıkanmanın ciltte alerji oluşma ve tahriş olma riskini azalttığı gibi sağlığa da iyi geldiğinin altını çizdi.

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