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Alman gazetesi Die Welt, televizyonda protesto düzenleyen Rus gazeteciyi işe aldı

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Alman gazetesi Die Welt, televizyonda protesto düzenleyen Rus gazeteciyi işe aldı
Alman gazetesi Die Welt, televizyonda protesto düzenleyen Rus gazeteciyi işe aldı

Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Kanal 1'de canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova, Alman gazetesi Die Welt tarafından işe alındı.

Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında sunucunun arkasına geçerek "Savaşa hayır, savaşı durdurun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açmıştı.

14 saat gözaltında tutulan gazeteciye 30 bin ruble (280 dolar) para cezası verilmişti.

Hukuki açıdan tehlikede olmasına rağmen Rusya’da kalmayı tercih eden Ovsyannikova, Die Welt için serbest çalışan bir muhabir olarak iş yapacak.

Ovsyannikova, gazeteden gelen teklifi, “Ukrayna’da bağımsızlık için mücadele eden insanları savunan” bir haber kurumu olduğu için kabul ettiğini söyledi.

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