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Alman güvenlik uzman: Ortadoğu'da vahim sonuçları olabilir

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Alman güvenlik uzmanı Volker Perthes, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin vahim sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Perthes, Ortadoğu'da istikrarsızlığın artabileceği uyarısında bulundu.
Alman güvenlik uzman: Ortadoğu'da vahim sonuçları olabilir

Almanya'nın başkenti Berlin'deki düşünce kuruluşu Bilim ve Siyaset Vakfı'nın direktörü Volker Perthes ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin Ortadoğu'daki gerginliklerin artmasına yol açabileceğini söyledi. Perthes, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada "muhtemelen önümüzdeki gün ve haftalarda bölgenin istikrarsızlaşmasına tanık olacağız” dedi.

İsrail ve Suudi Arabistan yönetimlerinin bile nükleer anlaşma olmadan Ortadoğu'nun daha güvenli hale geleceğine inanmadığını belirten Perthes, "Anlaşmaya sadık kalacağını duyuran Avrupalı müttefikleri ile ABD arasındaki çatlağın derinleşeceğini de" söyledi.

Perthes, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın 2015 yılında ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra da nükleer başlık takılabilen balistik füze geliştirme çalışmalarını sürdürdüğüne dair ellerinde somut kanıtların bulunduğuna" dair sözlerine katılmadığını ifade etti.

Trump'ın iddiasının gerçekçi olmadığını belirten Perthes, ABD'nin istihbarat kurumlarının başkanlarının Kongre'de yaptıkları konuşmalarda İran'ın taahhütlerini yerine getirmediğine dair herhangi ipucu bulunmadığını söylediklerini hatırlattı.

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