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Alman hastanın genel sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor...

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Alman hastanın genel sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor...
Alman hastanın genel sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor...

Sağlık Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı, Salamis Bay Otel’e 8 Mart günü saat 19.00’da giriş yapan bir Alman turistte koronavirüs teşhisinin yapılmasının ardından tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hastanın uçakta yakın temas ettiği saptanan kişiler de karantina merkezinde 14 gün süreyle takibe alındı.

Ayrıca, Freebird Havayolları’na ait uçakla gelen tüm turistlerin kaldığı üç otel (Salamis Bay Conti Otel, Port View Otel, ThePine Oscar Park Otel Mağusa) karantina altına alındı.

Ayrıca Salamis Otel’in çalışanlarının kaldığı lojmanlar da boşatılarak, personel Salamis Otel de karantina bulunuyor.

Söz konusu otellere giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı. Otellerdeki ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sağlık personeli sayısı arttırıldı, sınır kapıları ve havalimanlarında ateş ölçümleri ve sorgulama yapılıyor.

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