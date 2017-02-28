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Alman hükümeti görüntüleri doğruladı

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Alman hükümeti görüntüleri doğruladı
Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütü tarafından kaçırılan Alman rehinenin öldürüldüğüne ilişkin görüntüler Alman hükümeti tarafından doğrulandı.

Radikal İslamcı örgüt Ebu Seyyaf, rehin tutulan Alman vatandaşı Jürgen Kantner'in öldürülme anına ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video yayınladı. ABD'de radikal İslamcı web siteleri üzerine uzmanlaşmış bir şirket olan site, görüntüler ışığında Alman rehinenin öldürüldüğünü teyit etti. Alman hükümeti de konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüntülerin gerçek olduğunu ve rehinenin öldürüldüğünü doğruladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Haftalardır yaşadığımız endişe üzücü bir gerçekliğe dönüştü. Filipinler’de bir Alman rehine barbar bir biçimde öldürülmüştür” açıklamasını yaptı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel de olayı "iğrenç bir eylem” olarak nitelendirdi ve bu eylemin "teröristlerin ne kadar vicdansız ve acımasız olduğunu da bir kere daha gözler önüne serdiğini" vurguladı. Merkel, “Hepimiz birlik olmalıyız ve bunlara karşı mücadele etmeliyiz” diye konuştu.   

GEÇEN KASIM AYINDA KAÇIRILDI

70 yaşındaki Alman vatandaşı Jürgen Kantner geçen Kasım ayında hayat arkadaşı ile birlikte Filipinler'in Sulu bölgesinde kaçırılmıştı. 59 yaşındaki hayat arkadaşı olayın ardından öldürülmüştü. Kaçırılan Alman ise rehin alınmıştı.

Rehin alınan 70 yaşındaki Alman, Filipinler'in güneyindeki Jolo Adası'nda tutuluyordu. Ebu Seyyaf, pazar sabahı saat 08:00 sularına kadar talep ettikleri fidyenin ödenmemesi halinde rehin alınan Alman'ın öldürüleceği tehdidinde bulunmuştu. Örgüt, rehin alınan Alman'ın serbest bırakılması için 3 milyon Peso (yaklaşık 566 bin euro) fidye talep ediyordu.

Radikal İslamcı örgütün elinde 20'ye yakın rehine olduğu tahmin ediliyor. Filipinler Ordusu, hafta sonu örgüte yönelik operasyon düzenlemişti.

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