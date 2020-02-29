Alman hükümeti: Saldırıyı kınıyoruz

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin de yaralandığı saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Hükümetin haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Seibert, "Federal hükümet olarak Suriye'nin kuzeybatısında, özellikle de İdlib bölgesinde tırmanan gerilimi çok büyük bir endişe ile izliyoruz. 30'u aşkın Türk askerinin ölümüne, çok sayıda askerin yaralanmasına yol açan Türk mevzilerini hedef alan saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Yaşanan gelişmelerin, İdlib bölgesi için aciliyet gerektiren ateşkesin önemini "dramatik bir şekilde gözler önüne serdiğine” vurgu yapan hükümet sözcüsü, "En kısa zamanda siyasi görüşmelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile birlikte hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş ve tam da bunun önemine işaret etmişlerdi” dedi.

Top Rusya'nın sahasında

Seibert'e Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya liderlerinin katılımıyla 5 Mart tarihinde bir dörtlü zirve yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Alman hükümet sözcüsü bu soruyu "Başbakan Merkel, Macron ve Erdoğan, bu dörtlü görüşmeye hazır olduklarını ifade ettiler ve bunu kamuoyu ile paylaştılar. Rusya bunu yapmadı. Şimdi bu diyaloğa girip girmeyeceği Rusya'ya bağlı. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Ama öneri masada olmayı sürdürüyor. Son 24 saatte yaşananlar bunun ivedilikle yapılması gerektiğini de ortaya koyuyor” ifadeleriyle yanıtladı.

Türkiye'nin NATO'dan destek talebini de değerlendiren Steffen Seiber, Ankara'nın 4. maddeye dayanarak müttefiklerini acil toplantıya çağırdığını hatırlatarak "Her ittifak üyesi ülke, güvenliğinin tehdit altında olduğunu gördüğü takdirde danışmalarda bulunmak amacıyla bu çağrıyı yapabiliyor” değerlendirmesini aktarmakla yetindi.

Türkiye'nin mülteci hamlesine yanıt

Alman hükümet sözcüsüne Türkiye'nin "mültecilerin AB'ye geçişini engellemeyeceği” yönünündeki çıkışı hatırlatılarak "Yeni bir mülteci krizine hazırlık yapıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Merkel'ın sabah saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de söyleyen Seibert, "Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de telefonda görüşecek” şeklinde konuştu. Alman hükümet sözcüsü, basında yer alan haberleri gördüklerini söylemekle birlikte "Ancak Türk hükümetinin gerçekten de bu yönde resmi bir talimat verip vermediği konusunda bizde bir bilgi yok. Süreci çok yakından izleyeceğiz tabii ki” dedi.

"AB ile Türkiye arasındaki Mülteci Mutabakatı ve insan kaçakçıları ile mücadele alanındaki işbirliğinin kendileri açısından değer taşıdığına” vurgu yapan Seibert, "Bu Avrupa için olduğu kadar Türkiye için de değer taşıyor” şeklinde konuştu.

Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de kendilerine Türk makamları tarafından verilmiş herhangi bir bilgi ya da açıklama olmadığını vurgulayarak "Türkiye'de de dahil olmak üzere tüm muhataplarımızla gayet tabii ki yakın diyalogumuzu sürdürüyor, gelişmelerin seyrini izliyoruz. Henüz somut bir şey söylemek için çok erken” sözlerini kaydetti.

İçişleri sözcüsü, bu son gelişmelerden bağımsız olarak 2015 yılında yaşanan mülteci krizine benzer gelişmelerin yeniden tekrarlanmaması için bir çok alanda önlem aldıklarını da anlattı. Sözcü, "Altyapı değiştirildi, bilgi paylaşımı için teknik altyapı yeniden düzenlendi, tüm makamlar gereken dersleri çıkardı ve gerekli düzenlemeler zaten yapıldı” diye konuştu.