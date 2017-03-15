Alman hükümetinden seyahat yasağı tehdidi

Ankara'da Almanya'ya yönelik suçlamalara Berlin tepkili. Alman hükümeti ilk kez açık bir dille referandum kampanyası için Almanya'ya gelmek isteyen Türk siyasilere yasak getirilebileceği tehdidinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sağ kolu olarak bilinen Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, Almanya'nın yabancı hükümet üyelerine seyahat yasağı getirmek için elinde yasal imkanlar olduğunu söyledi.

Funke Medya Grubu'ya bağlı gazetelere konuşan Altmaier, "Almanya'nın şimdiye kadar devletlerarası hukuktan doğan imkanlarını tüketmemesi gelecek için açık çek değildir" ifadelerini kullandı. Altmaier, "Seyahat yasağı son seçenek olabilir. Bu hakkı saklı tutuyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Merkel'e ve Almanya'ya yönelik sözlü saldırılarını kınayan Altmaier, "Nazi karşılaştırmalarına ve grotesk suçlamalara kesinlikle itiraz ediyoruz" dedi.

Altmaier, "Türkiye her zaman ülke olarak kendi onurunun zedelenmemesine önem verir. Almanya'nın da bir onuru var" diye sözlerini sürdürdü. Altmaier, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana dünya çapında bilinen ve örnek bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Saar eyaletinden yasak sinyali

Almanya'da Türk siyasilere yönelik eyaletler düzeyinde ilk adım ise Saar eyaletinden geldi. Saar eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yabancı politikacıların eyalette seçim kampanyaları düzenlemesinin yasaklanması için tüm yasal imkanları kullanacaklarını açıkladı. Karrenbauer, topum içinde barışın tehlikeye girmesi durumunda yabancıların siyasi etkinliklerinin yasaklanabilmesini öngören yasalara dikkat çekti.

Huffington Post gazetesine konuşan Birlik Partileri Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer de Almanya çapında bir yasak kararı alınmasını istedi. Türk siyasilerin düzenlenen etkinliklerde alışılmadık bir şekilde tansiyonu yükselten konuşmalar yaptığını belirten Mayer, "bu toplantıların devam etmesi halinde Almanya'da iç barış, kamu güvenliği ve düzenini tehlikeye atacağını" söyledi.

Almanya'da yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk seçmen yaşıyor.