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Alman istihbaratında Çeçen casus şoku

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Alman iç istihbarat servisinin Çeçen bir suikastçıyı muhbir olarak çalıştırdığı ortaya çıktı.
Alman istihbaratında Çeçen casus şoku

Almanya’da yaşayan Çeçen Mohmad Abdurahmanov’a suikast iddiasıyla tutuklu yargılanan Walid D’nin, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’na (BfV) muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davayı takip eden Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberinde, Çeçen Walid D’nin hem Çeçenistan hem de Alman istihbaratı için görev yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Haberde, mahkemede Federal Kriminal Dairesinden bir yetkilinin, Walid D’nin iç istihbarat servisi olan Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı’na muhbirlik yaptığını doğruladığı ifade edildi.

Walid D’nin Mohmad Abdurahmanov’un adresini istihbarat servisinde iletişim halinde olduğu ajandan aldığından şüpheleniliyor.

Federal Savcılık, “resmi sırlara ihanet” suçlamasıyla söz konusu ajan hakkında başka bir soruşturma da yürütüyor.

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