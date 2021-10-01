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Alman mahkemesi: Kuzey Kıbrıs AB'ye dahil değil

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Almanya'da Federal Vergi Mahkemesi, çocukları Kuzey Kıbrıs'ta üniversite öğrenimi gören ailenin çocuk para yardımı (Kindergeld) alamayacağına hükmetti.
Alman mahkemesi: Kuzey Kıbrıs AB'ye dahil değil

Almanya'da Federal Vergi Mahkemesi, çocukları Kuzey Kıbrıs'ta üniversite öğrenimi gören ailenin çocuk para yardımı (Kindergeld) alamayacağına hükmetti. Almanya'daki en yüksek beş yargı organından biri olan, gümrük ve vergi konularındaki nihai karar mercii, Kuzey Kıbrıs'ın fillen Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmadığını vurguladı.

Almanya'da yaşayan davacı anne-babanın kızı Kuzey Kıbrıs'ta önce eczacılık, ardından diş hekimliği öğrenimi görmüştü. Ailenin Almanya'da çocuk para yardımı için yaptığı başvuru, "Yardımların Almanya'da, AB ya da Avrupa Ekonomik Birliğine dahil olan ülkelerde görülen öğrenimi kapsadığı, Kuzey Kıbrıs'ın bu kapsama girmediği" gerekçesiyle yetkili daire tarafından reddedilmişti.

Ailenin buna karşı, Kuzey Kıbrıs'taki yönetimin uluslararası tanınırlığının bulunmadığı, Kuzey Kıbrıs'ın hukuken AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğu yönündeki tezi mahkemede kabul görmedi.

"AB hukuku uygulanmıyor"

Federal Vergi Mahkemesi, kararında uluslararası hukukun değil, "AB hukukunun söz konusu devlette hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının" ölçüt alındığına, Ada'da siyasi çözüm çabalarının şimdiye kadar başarılı olmadığına işaret etti.

Mahkeme kararında, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, egemenlik haklarından kaynaklanan eylemleri ve AB hukukunu hayata geçiremediğine, bu nedenle çocuk para yardım hukuku açısından Kuzey Kıbrıs'ın AB'ye üye bir devlet olarak görülemeyeceğine hükmedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), dünyada sadece Türkiye tarafından tanınıyor. Ada'da Türk ve Rum kesimleri arasında federal bir devlet oluşturmaya yönelik müzakerelerden on yıllardır sonuç alınamamış, son görüşmelerin 2017 yılında tıkanmasının ardından Türkiye ve KKTC, Ada'da egemen iki devletli çözümü savunmaya başlamıştı. Rum kesimi ve AB ise iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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