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Alman meclisinde göçmen kökenlilerin oranı arttı

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Almanya'da 26 Eylül'de seçilen yeni Federal Meclis'te göçmen kökenli milletvekillerinin oranı yüzde 3 artarak yüzde 11,3'e yükseldi. Göçmen kökenli milletvekillerinde başı Sol Parti çekerken Hristiyan Birlik son sırada.
Alman meclisinde göçmen kökenlilerin oranı arttı

Almanya'da 26 Eylül seçimleri sonrasında kurulacak yeni Federal Meclis'te göçmen kökenlilerin oranı yüzde 8,2'den yüzde 11,3'e yükseldi. 709 sandalyeli mevcut mecliste göçmen kökenli 58 milletvekili yer alırken 735 sandalyeli yeni meclisteki göçmen kökenlilerin sayısı 83 olacak.

Entegrasyon konularında medyayı bilgilendirmek üzere çalışmalar yürüten Mediendienst Integration kuruluşunun verilerine göre göçmen kökenlilerin oranının en yüksek olduğu parti, yüzde 28,2 ile Sol Parti. Bu oran Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) yüzde 17 ve Yeşiller'de yüzde 13,6 olarak kaydedilirken göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinde yüzde 7,2. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) milletvekillerinin yüzde 5,4'ü göçmen kökenli. Ülkenin en büyük iki siyasi gücünden biri olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik ittifakı ise sadece yüzde 4,6 oranına ulaşabildi.

Almanya'da kendisi ya da en az bir ebeveyni başka bir ülke vatandaşı olarak doğmuş kişiler göçmen kökenli olarak kabul ediliyor.

"Meclis'te çeşitlilik arttı"

Son seçimlerde SPD'den meclise girmeyi başaran Kamerun kökenli Armand Zorn, DW'ye yaptığı açıklamada seçimler sonrasında mecliste çeşitlilik açısından çok daha renkli bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek "Tüm partiler kapılarını göçmenlere açmalı. Hedeflediğimiz yerde değiliz ama partilerin bunu artık anladığına inanıyorum" dedi.

Federal Göç ve Entegrasyon Konseyi Derneği idari yöneticisi Deniz Nergiz de mecliste çeşitliliğin arttığını, ancak göçmen kökenli grup içinde de daha fazla çeşitlilik olduğunu belirterek Türkiye kökenliler gibi Afrika kökenli politikacıların da sayısının arttığını kaydetti.

Nergiz, olumlu gelişmelere rağmen göçmen kökenli politikacıların önündeki engellerin varlığını sürdürdüğüne de işaret ederek Suriyeli Tareq Alaows'un durumunu hatırlattı. Suriye'de hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra 2015 yılında Almanya'ya sığınan Alaows, ilk Suriyeli mülteci olarak Yeşiller partisinden milletvekilliğine aday gösterilmiş, ancak maruz kaldığı ırkçı tacizler nedeniyle adaylığını geri çekmek durumunda kalmıştı.

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