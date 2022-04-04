Alman medyası: Rus diplomatlar sınır dışı edilecek

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etmeyi düşündüğünü aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta her fırsatta Ukrayna’yı desteklediğini belirten Scholz’a yakın kaynaklar, Almanya’daki 100’e yakın Rus diplomatının sınır dışı edilmesinin gündemde olduğunu duyurdu.

“Çok sayıda” diplomatın casusluk yaptığı iddia edilirken, Berlin’in net kararının bu hafta alınacağı da kaydedildi. Bild gazetesi ise Almanya’da 2.000’den fazla Rus casus olduğunu öne sürdü.

İngiliz istihbaratının eski yöneticisi John Sawer da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sawer, “Avrupa genelinde Rus istihbaratının agresif hamlelerini görüyoruz. Biz muhtemelen yaptıklarının sadece yüzde 10’unu görüyoruz” dedi.

Rus casusların amacının ise siyasetçiler, şirket sahipleri ve Rusya’yı eleştirenler hakkında bilgi toplamak ve bu verileri Kremlin’e göndermek olduğunu aktaran Bild’e konuşan SPD’den Sebastian Fiedler ise bu casusların bir diğer amacının ise Alman vatandaşlarını rahatsız etmek ve huzursuzluk çıkarmak olduğunu söyledi.