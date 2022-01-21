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Alman Medyası: Scholz, Biden’ın Görüşme Davetini Geri Çevirdi

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Alman medyası, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'da görüşme davetini geri çevirdiğini belirtti.
Alman Medyası: Scholz, Biden’ın Görüşme Davetini Geri Çevirdi

Alman haber dergisi Der Spiegel’in haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a Ukrayna krizi nedeniyle Washington’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmesini teklif etti. Ancak Scholz’un bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Scholz’un Beyaz Saray’dan gelen teklifi geri çevirme nedeninin önceden planlı İspanya ziyareti ve Almanya’daki korona virüs vaka sayılarının yükselmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Scholz’un bu süre zarfında ülkesinde olması gerektiğini söylediği belirtildi. Her iki tarafın da görüşme ayarlamak için çalıştığı, şubat ortasına kadar görüşmenin gerçekleştirilmesinin beklendiği aktarıldı.

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