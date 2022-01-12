  • BIST 2.063,29
  • Altın 798.87432
  • Dolar 13.7415
  • Euro 15.6907
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Alman Medyası Turkovac Aşısını Hedef Aldı

» »
Dünyada korona aşısı üretebilen 9. ülke olan Türkiye'nin bu başarısı, Alman medyasında rahatsızlığa sebep oldu.
Alman Medyası Turkovac Aşısını Hedef Aldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı, Türkiye'de başladı.

Turkovac ile birlikte ise Türkiye, dünyada korona aşısı üretebilme başarısı gösteren 9 ülkeden biri oldu.

Yeni varyant Omicron'a karşı da koruyucluk başarısı gösteren Turkovac'ın başarısı,Alman medyası tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.

Yerli aşımızla ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonları başlatan Almanya'da Tagesschau gazetesi, aşısının etkisi hakkında şüpheler olduğunu yazdı.

"AŞI GÜVEN VERMİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Tamamen Türk bilim adamları tarafından geliştirilen Turkovac aşısını henüz aşılanmamış olan tüm Türkleri aşı olmaya çağırıyor." açıklamasında bulunan gazete, aşının güven vermediğini savundu.

"TÜRK AŞISINI BEKLEYENLER BÜYÜK RİSK ALDI"

Gazetede yer alan haberde daha önce adı terörle anılan Türk Tabipleri Birliği referans olarak alınarak da "Turkovac'ın etkinliği hakkında şu ana kadar resmi bir veri bulunmuyor. Korona aşısı olamak için Türk aşısını bekleyenler büyük bir risk aldı." ifadelerine yer verildi.

 

Alman medyası Turkovac aşısını hedef aldı #1

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SMA taraması nedir?12 Ocak 2022 Çarşamba 01:25
  • Güzel avrat otu nedir, nerelerde kullanılır?12 Ocak 2022 Çarşamba 01:10
  • Koltuk altı kararması nasıl geçer?12 Ocak 2022 Çarşamba 00:45
  • "Deride kabarıklık ve kızarıklık Omicron belirtisi olabilir"12 Ocak 2022 Çarşamba 00:37
  • C Vitamini Eksikliğini Gösteren 9 Önemli İşaret11 Ocak 2022 Salı 22:26
  • Dikkat! Cilt Döküntüsü De Omicron İşareti Olabilir11 Ocak 2022 Salı 21:44
  • İngiltere' de Semptom Göstermeyenin PCR Testi Yapmasına Gerek Kalmayacak11 Ocak 2022 Salı 20:08
  • Omicron En Asemptomatik Varyant11 Ocak 2022 Salı 19:21
  • Pfizer/Biontech’ten Omicron Varyantına Karşı Aşı Geliyor11 Ocak 2022 Salı 18:02
  • YDÜ Diş Hastanesi’nde İlk Muayene Ücretsiz, Üstelik Randevu Almanıza Da Gerek Yok11 Ocak 2022 Salı 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti