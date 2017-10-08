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Alman medyasından Türkiye ile ilgili flaş iddia

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Alman medyasından Türkiye ile ilgili flaş iddia
Der Spiegel, Almanya'nın Ekim ortasında yapılacak AB Zirvesi'nde Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişiminde bulunacağını iddia etti. Türkiye'nin üyelik kriterlerini yerine getirip getirmediği konusunda resmi bir rapor hazırlanması talep edilecek

DW Türkçe’nin Der Spiegel dergisinin internet portalındaki haberden aktardığına göre Almanya ve birlik içindeki bazı ülkeler, 19 Ekim’de düzenlenecek AB Zirvesi’nde AB Komisyonu’ndan, Türkiye’nin üyelik kriterlerini yerine getirip getirmediği konusunda resmi bir rapor hazırlamasını talep edecek. Spiegel’in haberini AB’den diplomatların doğruladığı belirtildi. Haberde, söz konusu raporun olumsuz olacağı, böylece Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi yönündeki baskının da artacağı kaydedildi.

‘AB, TÜRKİYE’YE YARDIMLARIN AZALTILMASINDAN YANA’

Spiegel AB Komisyonu’nda bu konuda şüphelerin bulunduğunu da yazdı. Spiegel’in edindiği bilgilere göre AB Komisyonu önümüzdeki yıl ilkbaharda Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu’nu kamuoyuyla paylaşmak ve sadece Türkiye’ye üyelik öncesinde yapılan yardımların nasıl daha da azaltılabileceği açıklamasını yapmaktan yana.

 

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