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Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu gerçekleşti

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke tahliye operasyonları başlatmıştı. Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Almanya da tahliye operasyonlarını tamamladığını bildirdi.
Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu gerçekleşti

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke tahliye operasyonları başlatmıştı. Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Almanya da tahliye operasyonlarını tamamladığını bildirdi.

Almanya'nın tahliye işlemleri, Alman ordusuna ait üç A400M tipi askeri nakliye uçağının Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e doğru havalanması ile sona ererken, operasyonlarda bugüne kadar 5 bin 200'den fazla kişi Afganistan'dan tahliye edildi.

45 FARKLI ÜLKEDEN İNSAN BULUNUYOR

Tahliye edilenler arasında 4 bin 200'ü Afgan, 505'i Alman olmak üzere toplam 45 farklı ülkeden insan bulunduğu aktarıldı. Tahliye operasyonları için başkent Kabil’e sevk edilen 2 helikopterin ise Alman ordusuna ait üssün bulunduğu Taşkent'e geri getirildiği bildirildi.

ALMAN ORDUSUNUN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Mecliste yaptığı konuşmasında, 11 gün süren operasyonun Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu olduğunu belirtti.

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