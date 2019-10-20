  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Alman Parlamenter: “Erdoğan bizi 3 milyon mülteciyle tehdit ederse biz de onu 3 milyon Türk ile tehdit ederiz”

» »
Alman Parlamenter: “Erdoğan bizi 3 milyon mülteciyle tehdit ederse biz de onu 3 milyon Türk ile tehdit ederiz”
Alman Parlamenter: “Erdoğan bizi 3 milyon mülteciyle tehdit ederse biz de onu 3 milyon Türk ile tehdit ederiz”

Alman Die Partisi kurucusu Martin Sonneborn: “Erdoğan bizi 3 milyon mülteciyle tehdit ederse biz de onu 3 milyon Türk ile tehdit ederiz” …

Avrupa Parlamentosu Parlamenteri Martin Sonneborn, Türkiye’deki Suriyelileri Avrupa’ya göndermekle tehdit edildikleri taktirde Almanya’da yaşayan Türkleri geri göndereceklerini söyledi.

Almanya’da Die Partisi’nin kurucusu ve Genel Başkanı Martin Sonneborn, Türkiye’deki göçmenlerin Avrupa’ya geçmelerini önlenmemesi durumunda, kendilerinin de Almanya’da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini belirtti.

9 Ekim’de Rojava’ya yönelik başlatılan operasyonla birlikte, Avrupalı ülkelerin yaptırım kararı alması ve operasyona karşı çıkmalarından sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

Martin Sonneborn da Erdoğan’ın bu sözlerine atfen, “Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg’den 3 milyon Türk’ü göndermekle tehdit ederim” ifadelerini kullandı.

Sonneborn Twitter hesabından da Rojava’ya yönelik operasyona karşı mesajlar paylaştı.

Die Partisi, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, CDU-CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti, AfD ve FDP’nin ardından 7’nci sırada yer almış; yüzde 2,4 oyla 2 parlamenter çıkarmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin askeri harekâtı Almanya’da binlerce kişi tarafından protesto edildi13 Ekim 2019 Pazar 16:29
  • Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı10 Ekim 2019 Perşembe 19:13
  • Avusturya'da havalimanında patlama: Yaralılar var10 Ekim 2019 Perşembe 12:29
  • Almanya'nın doğusunda sinagog ve Türk dönercisinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü10 Ekim 2019 Perşembe 09:36
  • Fransa Savunma Bakanı: Saldırı 5 yıldır savaşmakta olduğumuz IŞİD'e fayda sağlıyor09 Ekim 2019 Çarşamba 22:06
  • Denize düşen polisleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı: Tutuklandılar06 Ekim 2019 Pazar 16:25
  • Zühal Demir Belçika'da Adalet Bakanı oldu04 Ekim 2019 Cuma 10:09
  • Yunan Bakandan Türkiye’ye mali destek çağrısı02 Ekim 2019 Çarşamba 16:05
  • Belçika camiler ve İslam okullarını katı kurallarla düzenlemeye hazırlanıyor: Okullarda türban yasaklanacak02 Ekim 2019 Çarşamba 13:20
  • BM: Akdeniz’de 2019’da binin üzerinde sığınmacı öldü02 Ekim 2019 Çarşamba 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti