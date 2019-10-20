Alman Parlamenter: “Erdoğan bizi 3 milyon mülteciyle tehdit ederse biz de onu 3 milyon Türk ile tehdit ederiz”

Alman Die Partisi kurucusu Martin Sonneborn: “Erdoğan bizi 3 milyon mülteciyle tehdit ederse biz de onu 3 milyon Türk ile tehdit ederiz” …

Avrupa Parlamentosu Parlamenteri Martin Sonneborn, Türkiye’deki Suriyelileri Avrupa’ya göndermekle tehdit edildikleri taktirde Almanya’da yaşayan Türkleri geri göndereceklerini söyledi.

Almanya’da Die Partisi’nin kurucusu ve Genel Başkanı Martin Sonneborn, Türkiye’deki göçmenlerin Avrupa’ya geçmelerini önlenmemesi durumunda, kendilerinin de Almanya’da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini belirtti.

9 Ekim’de Rojava’ya yönelik başlatılan operasyonla birlikte, Avrupalı ülkelerin yaptırım kararı alması ve operasyona karşı çıkmalarından sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

Martin Sonneborn da Erdoğan’ın bu sözlerine atfen, “Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg’den 3 milyon Türk’ü göndermekle tehdit ederim” ifadelerini kullandı.

Sonneborn Twitter hesabından da Rojava’ya yönelik operasyona karşı mesajlar paylaştı.

Die Partisi, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, CDU-CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti, AfD ve FDP’nin ardından 7’nci sırada yer almış; yüzde 2,4 oyla 2 parlamenter çıkarmıştı.