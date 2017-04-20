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Alman polisi çorap hırsızını arıyor

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Alman polisi çorap hırsızını arıyor
Almanya'da polis bisikletli kadınları durdurarak zorla çoraplarını alan zanlıyı arıyor.

Almanya'nın Heidelberg kentinde geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bisikleti bir kadını yolda durdurarak ayakkabını çıkartıp zorla çorabını aldı. Daha sonra bisiklet ile kaçan zanlı aynı gün bir başka kadının da tehdit ederek çorabını aldığı bildirildi.

ROBOT RESMİ ÇİZİLEN ZANLI ARANIYOR

Zanlının 20-25 yaşlarında olduğunu ifade eden polis, mağdurların ifadeleriyle tarafından çizilen robot resim ile zanlıyı arıyor.  Polis, zanlıyı görenler vatandaşları kendileriyle irtibata geçmesi uyarısında bulundu.

Mannheim  Polis Sözcüsü Thomas Habermehl yaptığı açıklamasında, robot resmin yayınlanmasının ardından bazı kişilerin polisle irtibata geçtiğini ve zanlı hakkında bilgi verdiğini ifade etti. Habermehl, konunun araştırıldığını söyledi.

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