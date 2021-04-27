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Alman polisi el bombası diye gitti, seks oyuncağı buldu

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Alman polisi el bombası diye gitti, seks oyuncağı buldu
Alman polisi el bombası diye gitti, seks oyuncağı buldu

Ormanlık bir alanda el bombası olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Alman polis ekipleri, bombaya çok benzeyen ama işlevi tamamen farklı bir nesneyle karşılaştı.

El bombası olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Alman polisinin karşılaştığı nesne, plastik bir seks oyuncağı çıktı.

İkinci Dünya Savaşı'nın üstünden 75 yıldan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen Almanya'da hâlâ patlamamış bomba ve mayınlar bulunabiliyor.

Almanya'nın Avusturya ve Çekya sınırına yakın Passau kenti yakınlarındaki bir ormanlık alanda koşuya çıkan bir kişi de şüpheli bir çanta buldu, içindekinin el bombası olabileceğinden korkarak polisi aradı.

​AP ajansının aktardığına göre bomba imha ekibi olay yerine gidip çantayı inceledi ve şüpheli nesnenin el bombasına benzer plastik bir madde olduğu tespit edildi. Haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Alman polisi, çantadan prezervatif ve kayganlaştırıcı da çıktığını, bunun da söz konusu nesnenin bir seks oyuncağı olduğuna işaret ettiğini söyledi. Nitekim polis kısa bir internet araştırması yaptıklarında el bombası şeklinde seks oyuncakları satıldığını da teyit etti.

 

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