Alman polisi: Esrar yasağı kalkmalı

Alman polis sendikasının marihuana yasağının kaldırılması çağrısı üzerine tartışmalar yeniden alevlendi. Yeşiller partisi marihuananın yasallaştırılması için yasa tasarısını Şubat ayında meclise sunacak.

Yıllardır muhafazakâr ve sol politikacıların yoğun şekilde tartıştıkları ideolojik bir konu, Alman Polis Memurları Federasyonu Başkanı Andre Schulz'un açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Schulz Bildgazetesine verdiği mülakatta marihuana yasağının kaldırılması çağrısı yaparak "Günümüzdeki düzenleme tarihi açıdan bakıldığında keyfi bir şekilde uygulanmakta ve ne akıllıca ne de hedefe ulaştırıcı nitelik taşımakta" dedi. İnsanlık tarihinde uyuşturucu kullanmamış tek bir toplum dahi olmadığını belirten sendika başkanı, Federal Meclis'i marihuana kullananları "suçlu gibi göstermekten" vazgeçmeye çağırdı. Almanya'da cüzi miktarda esrarla yakalananlara dahi cezai işlem yapılıyor.

Alman Polis Memurları Sendikası Başkanı Andre Schulz esrar yasağının suçu teşvik ettiğini ve esrar karaborsasının polisi zaman alan, masraflı ve nispeten verimsiz işlemler yapmak zorunda bıraktığını belirtti. Uyuşturucu ile mücadelede yaptırım baskısı uygulamaktan daha etkili yöntemler olduğunu söyleyen Schulz "sorumluluk bilinciyle uyuşturucu kullanılmasını sağlama ve gençleri uyuşturucudan daha iyi koruma gibi uygulamalara geçilebileceğini" dile getirdi.

Yürürlükteki uygulamanın çağın gerisinde kaldığını savunan insan hakları örgütleri de polis sendikası başkanının önerilerini destekliyor. Alman Bağımlılık Tıbbı Birliği de Schulz'un marihuana yasağının kaldırılması talebine katıldıklarını duyurdu.

Yeşiller'den destek

Yeşiller partisinden Cem Özdemir Twitter mesajında ‘uzman polise kulak vermek gerektiğini' ve ‘gençleri uyuşturucudan korumanın en iyi yolunun marihuana kullanmayı suç olmaktan çıkarmaktan geçtiğini' duyurdu. Özdemir geçenlerde federal hükümete hitaben yazdığı açık mektupta "uyuşturucu politikasının değiştirilmesi gerektiğini, karaborsanın organize suç şebekelerinin eline geçtiğini ve bu karanlık ortamda gençleri uyuşturucudan korumanın mümkün olmayacağını" belirtmişti. Yeşiller partisi marihuana yasağının kaldırılması için meclise yasa taslağı sunacak.

Yeşiller "Suç yerine düzenleme" sloganıyla, etki göstermeyen yasağın kaldırılmasını istiyor. Taslağa göre 18 yaş üzeri yetişkinlerin 30 grama kadar marihuana bulundurması ve içmesi suç sayılmayacak. Marihuana yetiştirmek, işlemek, dağıtmak ve sadece yetkili yerlerde satmak ise devletin kontrolü altında olacak.

Hür Demokrat Parti sıkı kontrol altında marihuana kullanımının model proje şeklinde denenmesini öneriyor. Yeşiller ve Sol Parti'nin de prensip olarak desteklediği yasa önerisi Şubat ayında meclise getirilecek.

Bu konuda adım atılması gerektiğini bütün siyasi partiler kabul ediyor. Çünkü cezası ağır olmasına rağmen Almanya'da marihuana içenlerin sayısını azaltmak mümkün olmadı. Almanya'da en az dört milyon kişinin düzenli olarak "esrar" kullandığı tahmin ediliyor. Uyuşturucu öncelikle büyük şehirlerdeki köşe başlarında kolayca temin edilebiliyor.

Alman polis sendikasının marihuana yasağının kaldırılması çağrısıyla tartışmalar alevlendi. Yeşiller partisi marihuananın yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını Şubat'ta meclise sunacak.

Şimdiye kadar yasalarda sadece marihuananın tıbbi amaçla kullanılmasıyla ilgili değişiklik yapıldı. 2017 yılının Mart ayında çıkan yasayla marihuananın ağrı kesici olarak reçeteyle satılmasına izin çıkarıldı. Alman Tabipleri Birliği ve Tabipler Sendikası yasallaştırma adımlarında daha ileriye gidilmemesi uyarısında bulunuyor ve düzenli kullanmanın bağımlılık yaptığını hatırlatıyor. Marihuana üretiminde kullanılan bitkilerdeki tetrahidrokannabinol (THC) miktarının artmış olmasının bağımlılık tehlikesini daha da artırdığını belirten tıp uzmanları "esrarın legalleştirilmesinin kullanımı, dolayısıyla da tedavi edilmesi gereken hasta sayısını artıracağını" ifade ediyorlar.

Muhafazakarlar legalleştirmeye karşı

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmelerinde bu konu önemli rol oynamıyor. Ancak bazı SPD'li milletvekilleri marihuana kullanmanın suç sayılmasının iç politika ve sağlık politikaları açısından yanlış olduğunu savunuyorlar.

Muhafazakâr kanat ise uyuşturucu kullanımına kesinlikle karşı. Bavyera eyaletinin CSU'lu İçişleri Bakanı Joachim Herrmann "devlet uyuşturucu taciri olamaz" teziyle Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin yaklaşımına karşı çıkıyor. Yeşiller bütün siyasi partilerde görüş farklılıkları bulunmasını gerekçe göstererek yasayla ilgili oylamada parti gruplarının aynı oyu kullanmaları mecburiyetinin kaldırılmasını talep etse de bu önerinin kabul edileceği sanılmıyor.

Fransa da hafif uyuşturucu kurallarını yumuşatacak

Marihuananın legalleştirilmesi uluslararası alanda çokça tartışılan bir konu haline geldi. Kofi Annan ve Javier Solana gibi isimlerin temsil ettiği ‘Global Commission on Drug Policy' yedi yıl önce uyuşturucu politikasında radikal değişim talebinde bulunmuş ve "hafif" uyuşturucuların legalleştirilmesini istemişti.

Eskiden uyuşturucuyla mücadelede hoşgörü tanımayan Fransa'da bile yasaların çağın gereklerine uydurulması için çalışma başlatıldı. Marihuana bulunduranlara verilen bir yıla kadar hapis cezasının para cezasına çevrileceği açıklandı. Fransa'da marihuananın tamamen legalleştirilmesi düşünülmüyor olsa da yasal uygulamaların esnekleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron böylece seçim kampanyasında verdiği, emniyet ve yargı üzerindeki hafif suç baskısını azaltma sözünü yerine getirmek istiyor.

Fransa'daki yasa değişikliği muhtemelen diğer Avrupa ülkelerini de etkileyecek. Alman Polis Memurları Sendikası Başkanı Andre Schulz da "Almanya'daki marihuana yasağının uzun ömürlü olmayacağı" tahmininde bulunuyor.