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Alman polisinden DİTİB imamlarına baskın

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Alman polisinden DİTİB imamlarına baskın
Alman polisi casusluk soruşturması kapsamında Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde dört DİTİB imamının evine operasyon düzenledi.

Der Spiegel dergisi internet portalından duyurduğu haberinde, Federal Başsavcılığın talimatıyma Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) dört imamın evinin polis tarafından arandığını belirtti. Bu sabahki operasyona Federal Emniyet Teşkilatı, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz Emniyet Teşkilatı'ndan polislerin katıldığı belirtildi.

Spiegel aslında operasyonların ocak sonunda yapılmasının planlandığını ancak daha sonra kısa vadede ertelendiğini yazdı.

Spiegel operasyonun Yeşiller Partisi'nin din işlerinden sorumlu sözcüsü, milletvekili Volker Beck'in DİTİB hakkındaki suç duyurusuna dayandığını, Federal Başsavcılığın Federal Emniyet Teşkilatı'nı operasyonla ilgili görevlendirdiğini yazdı. Beck geçen yıl aralık ayında Federal Başsavcılığa DİTİB'e yönelik casusluk skandalıyla ilgili olarak bazı belgeler teslim etmişti. Bu belgeler arasında Diyanet'in Türkiye'nin yurtdışındaki temsilciliklerine yazdığı yazı ile Almanya'daki Türk konsolosluklarının Ankara'ya gönderdiği raporların bulunduğu bildiriliyor.

Adalet Bakanı'ndan açıklama 

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da konuyla ilgili olarak Berlin’de açıklama yaptı. Maas, DİTİB’ten casusluk suçlamalarını ivedilikle eksiksiz bir biçimde açıklığa kavuşturmasını talep etti. Adalet  Bakanı, "DİTİB’in bazı imamlarının casusluk yaptığı şüphesi onaylanırsa, o zaman kuruluşun Türk hükümetinin uzantısı olduğu ithamında bulunulmak zorunda“ diye konuştu. 

Adalet Bakanı Maas, "Türk devletinin DİTİB üzerindeki etkisi büyük. Organizasyon Ankara’nın etkisinden inandırıcı bir biçimde kurtulmak zorunda“ dedi. DİTİB’in Diyanet İşleri Başkanlığı ile sıkı bir bağlantı içinde olmasını öngören tüzüğünü değiştirmesi gerektiğini belirten Maas, "Sadece bağımsız bir Alman kuruluşu olarak DİTİB’in güvenilir partner sıfatıyla geleceği olur“  dedi. 

Casusluk soruşturması

Spiegel operasyonlarda casusluk skandalı çerçevesinde Gülen yapılanmasına dair yazılan yazıların gizli servis belgesi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunun, soruşturmanın en önemli bir parçasını oluşturduğunu yazdı. Şayet bu belgeler bu kategoride değerlendirilirse, DİTİB imamları gizli servise bağlı olarak çalışmıyor olsalar dahi hukuki açıdan 'casus' olarak derecelendirilebilecek. Federal Başsavcılık Alman Ceza Yasası'nın 99. maddesi uyarınca 'yabancı bir ülke adına casusluk yapmak' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Burkhard Freier geçen hafta Düsseldorf'ta Eyalet Meclisi İç Komisyonu'na bilgi vererek, casusluk yapan en az 13 imamın olduğunu belirtmişti. Freier Rheinland-Pfalz eyaletindeki üç cami cemaatinden de imamların bilgi topladığını, 33 şahıs ve 11 eğitim kuruluşunun imamlar tarafından Diyanet'e ihbar edildiğini açıklamıştı.

İstihbarat servisinin elindeki verilere göre Türkiye'nin Köln, Düsseldorf ve Münih Konsolosluklarındaki din hizmetleri ataşeleri Diyanet İşleri'ne üç rapor gönderdi. Başka belgelerin de gönderilmiş olabileceği üzerinde duran Anayasayı Koruma Teşkilatı tüm casusluk faaliyetinin din hizmetleri ateşeleri tarafından yönlendirildiği görüşünde.

 

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