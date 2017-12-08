Alman politikacılar Demirtaş’ın tahliyesini talep etti

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ile Yeşiller’den üç politikacı, 13 aylık tutukluluk süresinin ardından yargılanmaya başlanan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal salıverilmesini talep etti.

13 aydır tutuklu olan ve "örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla yargılanan Halkarın Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a Alman politikacılardan destek geldi.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis Başkan Vekili Thomas Oppermann, Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht ve Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter, 7 Aralık Perşembe günü yargılanmaya başlanan Demirtaş’ın derhal salıverilmesini talep etti.

Üç Alman politikacının yaptığı açıklamada, “Selahattin Demirtaş ile birlikte Türkiye'de seçilmiş bir milletvekili bugün yargılanıyor, ki o milletvekilinün Türk hükümeti tarafından sistematik olarak işini yapması engelleniyor” denildi.

Türkiye’de tutuklu bütün milletvekillerinin bırakılmasını da talep eden Alman politikacılar, Demirtaş’ın dava süreci ile ilgili "Açık bir şekilde siyasi gerekçe ile yürütülen bu dava siyasetin meşru bir aracı olamaz” dediler.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) yöneticisi olmakla suçlanıyor. Davayı açan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTK'nin PKK güdümünde bir kuruluş olduğu iddiası ile Demirtaş'ın "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarıyla 142 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Yabancı heyet duruşmaya alınmadı

Ankara Adliyesi'nden Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki bir salona alınan davada, aralarında siyasetçi, gazeteci, sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu yabancı heyetin güvenlik gerekçesiyle salona alınmamasına karar verildi.

Bir çeşit video konferans sistemi olan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifade vermek istemeyen Demirtaş, 7 Aralık’ta başlayan duruşmaya katılmadı.

Sincan'daki mahkeme salonu önünde yüzlerce HDP'li davayı ve Demirtaş’ın tutukluluk halini protesto etti. Ankara’daki duruşma için İstanbul'dan gelen bir HDP destekçisi, "Demirtaş’ın serbest bırakılmasını umut ediyoruz. Bu savaşı durdurabilecek tek kişi o” dedi.