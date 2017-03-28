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Alman politikacılarından Erdoğan'a tepki

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Alman politikacılarından Erdoğan'a tepki
Erdoğan’ın AB vatandaşlarının güvenliğine dair sözleri, Alman siyasiler arasında sert karşılık buldu. Sol Parti Erdoğan’ı 'teröristlikle' suçlarken, Federal Meclis Başkanı 'Türkiye’deki ikinci darbeye‘ dikkat çekti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini sert dille eleştirmesi üzerine Alman politikacıları karşı atağa geçti. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sarah Wagenknecht Erdoğan'ı ‘terörist' olarak tanımladı. Wagenknecht bu benzetmeye Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ‘böyle davranmaya devam ettiğiniz takdirde yarın tek bir Avrupalı, tek bir Batılı dünyanın hiçbir yerinde kendini güvende hissedemeyecek ve gönül rahatlığıyla sokağa çıkamayacaktır' sözlerini gerekçe gösterdi.

Sol Parti milletvekili Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu terör çağrısıdır. Bu sözleri sarf eden teröristtir. Başka izahı yoktur”, dedi. Erdoğan'ın ‘terör babası' olduğunu söyleyen Sarah Wagenknecht Türkiye Cumhurbaşkanı'nın davranışlarını Nazi Almanya'sının dış politikasına benzetti. Wagenknecht Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerine derhal son verilmesini talep etti ve Türkiye karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirdi.

Meclis Başkanı Lammert: Anayasal düzen ihlal ediliyor

Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert Türkiye'deki yönetimi demokrasiye karşı darbe teşebbüsünde bulunmakla suçladı. Lammert, Erdoğan ve Türkiye Hükümetinin kırılgan fakat demokratik düzeni otoriter sisteme dönüştürmeyi planladığını belirtti ve "Erdoğan başarısızlığa uğrayan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasi sistemi sistematik şekilde kaldırmaya çalışmakla ülkenin anayasal düzenini ihlal etmiş oluyor. İkinci darbe teşebbüsünün başarıya ulaşma tehlikesi söz konusudur”, dedi.

Özoğuz: Hayırcılar oy kullanmaktan korkuyor'

Almanya hükümetinin entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz Almanya'daki Anayasa değişikliği oylamasını etkileme teşebbüsleri karşısında uyarıda bulundu. Özoğuz ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği mülakatta, "Son günlerde yaptığım görüşmelerde, Türkiye'deki demokratikleşme sürecini sekteye uğratmasından çekindikleri için referanduma karşı olanların konsolosluklara gidip oy kullanmak için kendilerini zorladıklarını fark ettim. Muhtemel baskılardan ve olumsuz sonuçlarından etkilenmemeleri için herkesin korkusuzca oyunu kullanabilmesi sağlanmalıdır”, dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Almanya'da yaşayan Türkleri referandumda ‘hayır' oyu kullanmaya davet etti. Özdemir "Erdoğan halkoylamasını kazanırsa Türkiye'yi, kimsenin fikrini rahatça dile getiremeyeceği açık cezaevine çevirir”, dedi.

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin başkanı Gökay Sofuoğlu yurtdışında yaşayan Türklerin referandumda oy kullanmalarını eleştirdi. ‘Ruhr Nachrichten' gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin siyasi hayatında söz sahibi olma imkânının Türklerin Almanya'daki hayatlarından ziyade Türkiye'nin politikasıyla ilgilenmelerine yaradığını söyleyen Sofuoğlu Almanya'nın pratikte bir Türk seçim bölgesine dönüşmesinin Almanya Türkleri arasındaki gerginliği arttırdığını sözlerine ekledi.

1,4 milyon Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 27 Mart Pazartesi günü başlayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş referandumu için oy kullanma işlemi 9 Nisan'da sona erecek.

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