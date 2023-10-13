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"Alman Rock Grubu MadMax Girne'ye Yardım Konseri İçin Geliyor!" KONSER İPTAL EDİLDİ

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Konser geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak
"Alman Rock Grubu MadMax Girne'ye Yardım Konseri İçin Geliyor!" KONSER İPTAL EDİLDİ

Almanya'nın köklü rock gruplarından biri olan MadMax, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından, büyük bir yardım konseri düzenlemek üzere 14 Ekim Cumartesi günü Girne Amfitiyatro’da sahne alıyor. Geçtiğimiz yıllarda müzik ve dostluk adına gerçekleştirdiği çeşitli toplumlar arası konserlerle adını duyuran ‘The Soulist's Friends Across Borders Project’ ve Girne Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen bu yardım konserinde, son albümleri ‘Wings of Time’ın ardından Güney Amerika turnesinden dönerek Avrupa turnesine devam eden MadMax Grubu başrolde olacak. Konserin özel konukları ise adanın iki toplumlu rock grubu Blind Man's Tale ve son albümleri ‘Journey Through to Abyss’ ile uluslararası alanda da tanınan psychedelic rock grubu Mental Soup olacak.

 

Konser geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak

Bu anlamlı etkinlikte elde edilen gelir, depremden etkilenen ailelere ve çocuklarına yardım etmek amacıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre biletler, www.kibrisbiletcim.com web sitesi üzerinden veya konser günü Girne Amfitiyatro girişinden temin edilebilecek.

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