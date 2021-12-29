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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Alman Sağlık Bakanı resmi Omicron sayılarından kuşkulu

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Omicron varyantının yayılımına ilişkin dinamikler konusunda endişeli olduğunu söyledi.
Alman Sağlık Bakanı resmi Omicron sayılarından kuşkulu

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Omicron varyantının yayılımına ilişkin dinamikler konusunda endişeli olduğunu söyledi. Lauterbach, az sayıda test yapılması ve geciken raporlamalar nedeniyle resmi rakamların Omicron kaynaklı vakaları doğru bir şekilde yansıtmadığını ifade etti.

Almanya'da salgın verilerini takip eden ve hükümete de danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) çok sayıdaki veri kaynağının sadece ülkedeki genel durumun bir resmini çizdiğini belirten Lauterbach, test kapasitesini artırmayı ve temaslı takibini de yeniden sıkılaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Lauterbach, en geç 7 Ocak'ta yapılacak Eyalat Sağlık Bakanları Toplantısı'na kadar daha gerçekçi bir tablo ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Robert Koch Enstitüsü, bu yıl resmi tatiller nedeniyle veri akışında gecikmeler olduğunu ve daha az test yapıldığını açıklamıştı.

 

Omicron vakalarında yüzde 45 artış

Öte yandan Almanya'da şu anda eksik olduğu belirtilen veriler de Almanya'da Omicron kaynaklı vaka sayısının hızla arttığını gösteriyor. Enstitü, Salı günü bir önceki güne kıyasla Omicron vakalarının yüzde 45 arttığını açıkladı. Ülkede Salı günü itibarıyla kayıtlara geçen toplam Omicron vaka sayısı 10 bin 443 oldu. Ayrıca Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4'e yükseldi.

Almanya'da uzmanları yaptığı model hesaplamalara göre önümüzdeki Mart ayında Omicron vakalarının sayısı 160 bin ila 240 bine yükselebilir. Geçen hafta haber portalı Spiegel'de yer alan hesaplamada, aynı senaryo içinde 8 bin kişinin de yoğun bakımda tedavi göreceği tahmin edildi. Ülkede şimdiye kadarki Omicron vakalarının sadece genom dizilimi ve varyanta özel PCR testleri ile tespit edildiğini belirten RKI de vaka sayısının aslında daha yüksek olabileceğini açıklamıştı.

Almanya'da şu anda pozitif vakaların sadece bir bölümüne varyant incelemesi yapılıyor.

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