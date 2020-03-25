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Alman sağlık uzmanı: Salgının henüz başındayız ve sayı artıyor

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Alman sağlık uzmanı: Salgının henüz başındayız ve sayı artıyor
Alman sağlık uzmanı: Salgının henüz başındayız ve sayı artıyor

Daha önce yaptığı açıklamada Almanya'da sosyal mesafe önlemlerinin salgındaki yükseliş ivmesini durdurmaya başladığını söyleyen Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, koronavirüs salgınının ülkede daha yeni başladığını ve vakaların artacağını konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da sosyal mesafe önlemleri salgındaki yükseliş ivmesini durdurmaya başladı

 

Alman federal hükümetinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, "Salgının henüz başındayız ve sayı artıyor" ifadelerini kullandı. 

 

Koronavirüs testlerinin yaygınlığı ve erken teşhis nedeniyle Almanya'da ölüm oranlarının şimdilik düşük olduğunu vurgulayan Wieler, "Bu salgının nasıl gelişeceği açık uçlu. Ölümler artabilir" dedi. 

Alman Hastaneler Federasyonu: Vaka sayılarının düşmesi bekleniyor

Öte yandan, Alman Hastaneler Federasyonu'ndan (DKG) yapılan açıklamada ise sosyal mesafe önlemleri sayesinde vaka sayılarında azalma beklendiği belirtildi. 

Açıklamada "Ancak bu, gelecek haftanın başlangıcına kadar kayıtlı enfeksiyon sayılarına önemli ölçüde yansımayacaktır" denildi. 

DKG, şu an hastanede yaklaşık 1000 kişinin yoğun bakım ünitelerinde koronavirüs tedavisi gördüğünü bildirdi. 

Weiler, iki gün önce yaptığı basın toplantısında sosyal mesafe önlemleri sayesinde 'salgındaki büyüme eğrisinin düzleştiğini', geçen hafta ise küresel salgınının iki yıl boyunca devam edebileceğini söylemişti. 

Almanya'da şimdiye kadar 32 bin 992 kişide koronavirüs görülürken, 159 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede her hafta yaklaşık 160 bin örnek üzerinde test yapıldığı belirtiliyor. Bu da günde 22 binden fazla test yapıldığı anlamına geliyor. 

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