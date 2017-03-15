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Alman sanatçı Ulay, Türkiye programını iptal etti

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Alman sanatçı Ulay, Türkiye programını iptal etti
Alman performans sanatçısı Ulay, Pera Müzesi’nde gerçekleştireceği konuşmayı, iki ülke arasında yaşanan gerginlikleri gerekçe göstererek iptal etti

İstanbul'daki Pera Müzesi'nde devam eden ‘Balkanlardan Gelen Soğuk Hava’ sergisi kapsamında, sergide eseri yer alan sanatçılardan Ulay 17 Mart'ta Pera Müzesi'nde bir konuşma gerçekleştirecekti. Sergi küratörleri Alenka Gregorič ve Ali Akay'ın katılacakları konuşma, sanatçının sergide yer alan ‘Sanatın Suça Dair Bir Yanı Vardır’ performansı üzerine odaklanacaktı.

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Bugün Pera Müzesi'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre Ulay, ‘Son dönemde Türkiye ile Avrupa arasında diplomatik açıdan yaşanan sıkıntılı atmosferden duyduğu kişisel endişe’ sebebiyle konuşmasını iptal etti.

60’ların sonları ile 70’lerde en aktif yıllarını yaşayan Ulay, bugün daha çok kendisi gibi performans sanatçısı olan eski sevgilisi Marina Abramoviç’le birlikte çalıştığı dönemde ortaya koyduğu performanslarla tanınıyor.

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