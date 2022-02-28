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Alman Schalke 04, ana sponsoru Rus Gazprom’la işbirliğini sonlandırıyor

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Alman Schalke 04, ana sponsoru Rus Gazprom’la işbirliğini sonlandırıyor
Alman Schalke 04, ana sponsoru Rus Gazprom’la işbirliğini sonlandırıyor

Kulüp, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı geçen hafta perşembe günü formasından Gazprom’un logosunu çıkaracağını açıklamıştı.

Kulübün Twitter’daki açıklamasında, “Yönetim ve denetim kurulu, mevcut ana sponsorun temsilcileriyle görüşüyor. Konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılacak” dendi.

15 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasında Schalke 04 yıllık 9 milyon avro alırken, bu rakam ikinci ligde mücadele eden kulübün bir üst lige çıkması halinde 15 milyon avroya tırmanacaktı.

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